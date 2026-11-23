Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. (AA)

YENİ ANAYASADA TOPRAK İDDİASINA İLİŞKİN ATIF KALDIRILDI

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:



"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."