Türkiye'nin en huzurlu 29 ilçesi belli oldu! Listede Isparta rüzgarı: "Akşam 8'den sonra kimseyi bulamazsınız"
Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 29 yerleşim yerinin yer aldığı liste dikkat çekti. Güller diyarı Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri de doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla listede yer aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtlayan Eğirdirli bir vatandaş, "Akşam saat 8'den sonra kimseyi bulamazsınız ortalıkta" ifadelerini kullandı. Peki, bu ilçelerde huzurlu yaşamın sırrı ne?
Büyükşehirlerin yoğun trafiğinden, kalabalığından ve günlük yaşamın koşuşturmasından uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çeken 29 yerleşim yerinden oluşan liste, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sakin yaşam adreslerini gündeme taşıdı.
A HABER MUHABİRİ HUZURUN ADRESİNDE! VATANDAŞLAR ANLATTI
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri arasında gösterilen Eğirdir ve Yalvaç'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerine huzurlu yaşamın nedenlerini soran Kurşun, Eğirdir'de gölün ve doğal güzelliklerin, Yalvaç'ta ise tarihi dokunun ve komşuluk ilişkilerinin günlük yaşamdaki yerini araştırdı.
Eğirdirli vatandaşlar ilçelerinin sakinliğini doğasına, havasına ve gölüne bağlarken Yalvaçlılar nüfusun azlığına, insanların birbirini tanımasına ve tarihi mekanlarda sürdürülen sosyal yaşama dikkat çekti.
"AKŞAM 8'DEN SONRA KİMSEYİ BULAMAZSINIZ"
Sakin şehir unvanıyla tanınan Eğirdir, gölü ve doğal güzellikleriyle huzurlu yaşam arayanların dikkatini çekiyor. A Haber'e konuşan Eğirdirli bir vatandaş, "Eğirdir'in huzurlu ve sakin olmasının nedeni öncelikle havası ve gölü. Bizim burada sosyal faaliyet çok fazla yok. Özellikle 40-45 yaşından sonra emeklilerin gelip yaşayabileceği bir yer burası. Sakin, huzurlu. Akşam saat 8'den sonra kimseyi bulamazsınız ortalıkta. Saat 10'a, 11'e, 12'ye kadar çık, eşinle el ele dolaş. Al çekirdeğini, çitle, evine yat. Memleketimiz o yönden huzurlu ve sakin" ifadelerini kullandı.
İlçenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken bir başka vatandaş ise "Eğirdir'imiz doğal güzellikleri, gülü, lavantası, halısı ve elmasıyla meşhur bir ilçemizdir" dedi.
EĞİRDİR GÖLÜ HUZURLU YAŞAMIN MERKEZİNDE
Eğirdir'in sakin atmosferinde gölün önemli bir yeri bulunuyor. Zaman zaman su seviyesindeki azalmayla gündeme gelen Eğirdir Gölü, ilçe halkı için hem doğal güzelliği hem de günlük yaşamın vazgeçilmez noktalarından biri olmasıyla öne çıkıyor.
İlçenin doğal güzelliklerini anlatan genç bir kadın, "Gerçekten huzurlu, sakin ve güzel bir şehir. Gölünün kattığı bir güzellik var. Aynı şekilde ormanlarımız da çok güzel. Güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.
Eğirdir'e farklı bölgelerden yerleşenlerin de bulunduğunu belirten bir başka ilçe sakini, "Burada yaşayan insanlar huzur buluyor. Gölüyle, havasıyla, doğasıyla, ormanlarıyla ve elma bahçeleriyle huzur buldukları için insanlar burada yaşamak istiyor. Özellikle emekli olanlardan, Akdeniz Bölgesi'nden, Antalya'dan ve Afyon tarafından gelip yerleşenler var. Sakin şehrin en güzel özelliği havası, suyu ve doğası. Bu yüzden insanlar burada huzur buluyor" dedi.
"GÖLÜMÜZ ESKİ HALİNDE OLSAYDI DAHA MUTLU OLURDUK"
Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki azalma, ilçedeki vatandaşların da gündeminde yer alıyor. Gölün kendileri için taşıdığı önemi anlatan Eğirdirli bir kadın, "Gölü var tabii ki, huzur olmaz mı? Gölümüz çok güzel. Tabii ki eksildi. Eksilmemiş olsaydı, bundan 10 yıl önceki halinde olsaydı çok huzurlu ve mutlu olurduk. Gölümüz bizim en çok huzur bulduğumuz, mutlu olduğumuz yer" ifadelerini kullandı.
Yanındaki bir başka kadın ise "Küçük bir yer olduğu için herhalde, ondan olsa gerek. Gölümüz de güzel. Herkesi buraya bekleriz. Sakin bir yerimiz, huzurlu bir şehrimiz var. Herkesi davet ediyoruz, turistik bir yerimiz" diyerek ziyaretçilere çağrıda bulundu.
İlçedeki huzur ve güven ortamına dikkat çeken bir diğer vatandaş da "Eğirdir'imiz çok güzel bir ilçemiz. Buranın gölü, elmalarının güzelliği, insanların güzelliği, doğanın ve tabiatın harika olması nedeniyle burası çok güzel bir ilçe seçilmiştir. İnsanları ılımlı, her şey mükemmel. Kesinlikle asayiş olayı olmuyor, gayet güzel. İnsanlar mutlu şekilde yaşıyor" sözleriyle ilçedeki yaşamı anlattı.