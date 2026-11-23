Türkiye'nin en huzurlu 29 ilçesi belli oldu! Listede Isparta rüzgarı: "Akşam 8'den sonra kimseyi bulamazsınız"

Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 29 yerleşim yerinin yer aldığı liste dikkat çekti. Güller diyarı Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri de doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla listede yer aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtlayan Eğirdirli bir vatandaş, "Akşam saat 8'den sonra kimseyi bulamazsınız ortalıkta" ifadelerini kullandı. Peki, bu ilçelerde huzurlu yaşamın sırrı ne?

Büyükşehirlerin yoğun trafiğinden, kalabalığından ve günlük yaşamın koşuşturmasından uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çeken 29 yerleşim yerinden oluşan liste, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sakin yaşam adreslerini gündeme taşıdı.

A HABER MUHABİRİ HUZURUN ADRESİNDE! VATANDAŞLAR ANLATTI A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri arasında gösterilen Eğirdir ve Yalvaç'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerine huzurlu yaşamın nedenlerini soran Kurşun, Eğirdir'de gölün ve doğal güzelliklerin, Yalvaç'ta ise tarihi dokunun ve komşuluk ilişkilerinin günlük yaşamdaki yerini araştırdı. Eğirdirli vatandaşlar ilçelerinin sakinliğini doğasına, havasına ve gölüne bağlarken Yalvaçlılar nüfusun azlığına, insanların birbirini tanımasına ve tarihi mekanlarda sürdürülen sosyal yaşama dikkat çekti.

"AKŞAM 8'DEN SONRA KİMSEYİ BULAMAZSINIZ" Sakin şehir unvanıyla tanınan Eğirdir, gölü ve doğal güzellikleriyle huzurlu yaşam arayanların dikkatini çekiyor. A Haber'e konuşan Eğirdirli bir vatandaş, "Eğirdir'in huzurlu ve sakin olmasının nedeni öncelikle havası ve gölü. Bizim burada sosyal faaliyet çok fazla yok. Özellikle 40-45 yaşından sonra emeklilerin gelip yaşayabileceği bir yer burası. Sakin, huzurlu. Akşam saat 8'den sonra kimseyi bulamazsınız ortalıkta. Saat 10'a, 11'e, 12'ye kadar çık, eşinle el ele dolaş. Al çekirdeğini, çitle, evine yat. Memleketimiz o yönden huzurlu ve sakin" ifadelerini kullandı. İlçenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken bir başka vatandaş ise "Eğirdir'imiz doğal güzellikleri, gülü, lavantası, halısı ve elmasıyla meşhur bir ilçemizdir" dedi.

EĞİRDİR GÖLÜ HUZURLU YAŞAMIN MERKEZİNDE Eğirdir'in sakin atmosferinde gölün önemli bir yeri bulunuyor. Zaman zaman su seviyesindeki azalmayla gündeme gelen Eğirdir Gölü, ilçe halkı için hem doğal güzelliği hem de günlük yaşamın vazgeçilmez noktalarından biri olmasıyla öne çıkıyor. İlçenin doğal güzelliklerini anlatan genç bir kadın, "Gerçekten huzurlu, sakin ve güzel bir şehir. Gölünün kattığı bir güzellik var. Aynı şekilde ormanlarımız da çok güzel. Güzel bir şehir" ifadelerini kullandı. Eğirdir'e farklı bölgelerden yerleşenlerin de bulunduğunu belirten bir başka ilçe sakini, "Burada yaşayan insanlar huzur buluyor. Gölüyle, havasıyla, doğasıyla, ormanlarıyla ve elma bahçeleriyle huzur buldukları için insanlar burada yaşamak istiyor. Özellikle emekli olanlardan, Akdeniz Bölgesi'nden, Antalya'dan ve Afyon tarafından gelip yerleşenler var. Sakin şehrin en güzel özelliği havası, suyu ve doğası. Bu yüzden insanlar burada huzur buluyor" dedi.