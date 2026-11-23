Galatasaray'da Rams Park için yeni plan! Zemin için 3 seçenek masada

Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminini iyileştirmek amacıyla yürütülen halı hibrit çalışmaları sürüyor. Mevcut zeminin önceki dönemlere göre daha iyi durumda olduğu ancak henüz istenen seviyeye ulaşmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, İtalya'dan getirilecek çimler için üç farklı seçeneği değerlendirirken, Bayern Münih'in de uyguladığı belirtilen ve kısa sürede maç oynanmasına imkan tanıyan "ser-oyna" yöntemini gündemine aldı.

GALATASARAY'DA ZEMİN İÇİN YENİ ÇALIŞMA Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zemin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların daha elverişli koşullarda mücadele edebilmesi için halı hibrit zemin üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Mevcut çimlerin önceki dönemlere kıyasla daha iyi durumda olduğu ancak kulübün hedeflediği seviyeye henüz ulaşmadığı belirtiliyor.

İTALYA'DAN GELECEK ÜÇ SEÇENEK DEĞERLENDİRİLİYOR RAMS Park'ın zeminine yönelik çalışmalar kapsamında İtalya'dan temin edilebilecek üç farklı çim seçeneği üzerinde duruluyor. Alternatiflerin teknik özellikleri ve stadyumun ihtiyaçlarına uygunluğu değerlendiriliyor. Nihai kararın yapılacak incelemelerin ardından verilmesi bekleniyor.

KARAR ÖNCESİ YERİNDE İNCELEME Zemin yenileme sürecinde yalnızca çimlerin görünümü değil, uygulama koşulları da önem taşıyor. Bu kapsamda seçenekleri yerinde değerlendirmek üzere bölgeye denetmen gönderildiği öğrenildi. Hazırlanacak rapor doğrultusunda hangi seçeneğin tercih edileceği belirlenecek ve ardından uygulama aşamasına geçilecek.

ÇİMLER İTALYA'DAKİ ÇİFTLİKTE BEKLETİLİYOR Galatasaray için değerlendirilen çimlerin henüz İtalya'daki üretim çiftliğinde biçilmediği belirtildi. Bunun nedeni, hangi seçeneğin kullanılacağına ilişkin kararın kesinleşmemiş olması. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından tercih edilen çimlerin biçilerek sevkiyata hazırlanması planlanıyor.