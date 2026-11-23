TCMB son anketi açıkladı! Enflasyon beklentisi geriledi: Vatandaşın yatırım tercihi yine aynı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 43,24'e gerilerken, dolar kuru beklentisi 58,18 liraya yükseldi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın yüzde 41,8 ile ilk sıradaki yerini korurken, gayrimenkul yüzde 36,5 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette konut fiyatları ile gıda ve enerjiye ilişkin beklentiler de dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi ve sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. 3 bin 195 hanehalkının yanıtlarıyla hazırlanan anket, vatandaşların yatırım tercihleri ile gelecek 12 aya yönelik enflasyon, döviz kuru ve konut fiyatı beklentilerini ortaya koydu.
Anket sonuçlarına göre hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi gerilerken dolar kuru beklentisi yükseldi. Yatırım tercihlerinde ise altın, bir önceki aya göre oranı düşmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,24'E GERİLEDİ
Kasım ayında hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.
TCMB'nin sektörel enflasyon beklentilerine göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükseldi.
Aynı dönemde reel sektörün enflasyon beklentisi 0,10 puan azalarak yüzde 31,70'e geriledi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
- Piyasa katılımcıları: Yüzde 24,04 (0,15 puan artış)
- Reel sektör: Yüzde 31,70 (0,10 puan düşüş)
- Hanehalkı: Yüzde 43,24 (0,51 puan düşüş)
VATANDAŞIN İLK YATIRIM TERCİHİ DEĞİŞMEDİ
TCMB'nin kasım ayı anketine göre "altın alırım" diyen katılımcıların oranı yüzde 41,8 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki aya göre 1,5 puan azalmasına rağmen altın, yatırım tercihlerinde ilk sıradaki yerini korudu.
İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 36,5'e yükseldi.
"Vadeli mevduata yatırırım" diyenlerin oranı yüzde 7,2'de sabit kalırken "döviz alırım" diyenlerin oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e çıktı.
DOLAR KURU BEKLENTİSİ 58,18 LİRAYA YÜKSELDİ
Hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin dolar kuru beklentisinde artış yaşandı.
TCMB verilerine göre 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi, bir önceki aya göre 1,32 lira artarak 58,18 liraya yükseldi.