Gelir grupları arasında en yüksek enflasyon beklentisi, yüzde 46,8 ile asgari ücret ve altında geliri bulunan hanehalkında görüldü. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda ise bu oran yüzde 41,0 olarak gerçekleşti.

Yaş gruplarına göre beklentiler incelendiğinde 18-39 yaş grubunda yüzde 41,6, 40-54 yaş grubunda yüzde 43,0 ve 55 yaş ve üzerindeki katılımcılarda yüzde 45,8 seviyeleri kaydedildi. Son yaş grubunda beklenti yükseldi.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Hanehalkının son bir yılda fiyatlarının en fazla arttığını düşündüğü ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları yakıt ve enerji ile gıda oldu.

Yakıt ve enerjiyi son bir yılda fiyatı en çok artan gruplar arasında değerlendiren katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 38,3'e geriledi. Gıdayı aynı grupta değerlendirenlerin oranı ise yüzde 36,6'dan yüzde 37,7'ye yükseldi.

Gelecek 12 ayda fiyatlarının en fazla artması beklenen ürün ve hizmet gruplarında ise gıda yüzde 37,0 ile ilk sırada yer aldı. Gıdayı yüzde 35,9 ile yakıt ve enerji, yüzde 14,5 ile kiralar takip etti.