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Bizim Çocuklar'da Hollanda maçı hazırlıkları!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.07.2024 00:07
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Bizim Çocuklar’da Hollanda maçı hazırlıkları!

A Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasının hazırlıklarına Barsinghausen'deki kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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