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Yedek kulübesine cinsel organını gösteren Jude Bellingham'a UEFA'dan ceza! İsviçre maçında yok...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 12:41 Güncelleme: 04.07.2024 12:46
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Yedek kulübesine cinsel organını gösteren Jude Bellingham’a UEFA’dan ceza! İsviçre maçında yok...

İngiliz futbolcu Jude Bellingham UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Slovakya'ya karşı forma giydiği maçta attığı gol sonrası yedek kulübesine dönerek cinsel organını gösterdi. Olay sonrası Bellingham hakkında soruşturma başlatılırken UEFA genç oyuncuya 1 maç ceza verdi.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yedek kulübesine cinsel organını gösteren İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatırken genç oyuncuya 1 maçlık ceza verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

UEFA'dan yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bellingham hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

"KENDİ ARAMIZDA BİR ŞAKAYDI"

Son 16 turunda İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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