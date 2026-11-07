Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kentte geniş kapsamlı tedbirler alınıyor. Antalya Valiliği, zirve kapsamında 7 ilçede iki gün boyunca uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Kamuda çalışan ve okul öncesi ya da ilkokula giden çocuğu bulunan kadın personel de belirlenen tarihlerde idari izinli sayılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve döneminde günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Organizasyon öncesinde kent genelinde güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda önlemler devreye alınıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) 7 İLÇEDE İKİ GÜN UZAKTAN EĞİTİM Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim yapılacak. Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek. Belirlenen 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek. Valilik açıklamasında, okul yöneticilerinin eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.