Antalya'da COP31 düzenlemesi: 7 ilçede iki gün uzaktan eğitim
Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kentte geniş kapsamlı tedbirler alınıyor. Antalya Valiliği, zirve kapsamında 7 ilçede iki gün boyunca uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Kamuda çalışan ve okul öncesi ya da ilkokula giden çocuğu bulunan kadın personel de belirlenen tarihlerde idari izinli sayılacak.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve döneminde günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Organizasyon öncesinde kent genelinde güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda önlemler devreye alınıyor.
7 İLÇEDE İKİ GÜN UZAKTAN EĞİTİM
Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim yapılacak.
Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek. Belirlenen 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek.
Valilik açıklamasında, okul yöneticilerinin eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.
OKUL ÇAĞINDA ÇOCUĞU BULUNAN KADIN PERSONELE İDARİ İZİN
Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.
Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.
KRİTİK HİZMETLERDE GÖREVLİ PERSONEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
Valilik açıklamasında, COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışan personelin görevlerinin başında bulunacağı bildirildi.
Ayrıca nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı kaydedildi.