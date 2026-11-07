Afyonkarahisar katilinden muhtara 9 dakikalık telefon! Enkaz biçerdöver ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da aralarında iki öğretmen ve yaşlı bir çiftin de bulunduğu 8 kişiyi pompalı tüfekle katleden cani Arif Sefa Özdemir'in kan donduran cinayet zincirini 11 bin euroluk "biçerdöver borcu" yüzünden başlattığı ortaya çıktı. Katliamın fitilini ateşleyen ve haziran ayında yanan hurda haldeki biçerdöver İzmir'in Menderes ilçesinde bulunurken; zanlının katliamdan bir gün önce köy muhtarını arayarak 9 dakika konuştuğu ve "Bana çok emeğin geçti, hakkını helal et" dediği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da kan donduran cinayetlerin biçerdöver kavgasıyla başladığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, Jandarmadaki ifadesinde, geçen yıl Ahmet Uzel isimli şahıstan 40 bin euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı.

Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ

Özdemir, iddiaya göre olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

BİÇERDÖVER İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Saldırılan sebebi olarak gösterilen biçerdöver Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesinde olduğu anlaşıldı. Olaydan öncede zanlı Arif Sefa Özdemir'in kendisini aradığını anlatan Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Yok, sağlık durumum iyi' dedim. 'Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et' dedi. Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim" diye konuştu.