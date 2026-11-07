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Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-11 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu kuzeyde sağanak, doğunun yükseklerinde kar etkili olurken; yeni haftada batıya yeni bir yağış dalgası geliyor. İşte gün gün Türkiye genelinde hava durumu...

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7-11 Kasım tarihlerine ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, hafta sonu yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Karadeniz ve Marmara'da sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken; iç kesimlerde sis, güneyde ise pastırma yazı sıcaklıkları etkili olacak.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 2

Yeni haftanın ilk günlerinde yağış alanı daralsa da Salı günü batıdan yeni bir yağış sistemi yurda giriş yapacak.

İşte gün gün hava raporu:

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 3

KUZEYDE SAĞANAK, DOĞUNUN YÜKSEKLERİNDE KAR

7 Kasım Cumartesi hafta sonunun ilk gününde Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz genelinde sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 4

İç Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde sis ile pus ulaşımda aksamalara yol açabilir. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde 20-21 derece, güneyde ise 24 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 5

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA YAĞIŞ UYARISI

8 Kasım Pazar günü yağışlar özellikle Karadeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini sürdürecek. Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar görülürken, Doğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 6

Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneş yüzünü göstermeye devam ederken güney illerinde termometreler 24 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 7

YAĞIŞ ALANI DARALIYOR, DOĞUDA DON TEHLİKESİ

9 Kasım Pazartesi yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkisini kaybediyor. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuna çekilecek; yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ihtimali sürecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 8

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sis ve pus etkisini artırırken, Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle buzlanma ve don tehlikesi öngörülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise güneşli hava korunacak, sıcaklıklar 22 derece civarında olacak.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 9

BATIYA YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR

10 Kasım Salı günü yurt, batıdan gelen yeni bir yağışlı dalganın etkisi altına girecek. Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege ve Güneybatı Ege çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de de yağmur geçişleri görülecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 10

İç ve Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Anadolu'nun zirvelerinde kar ihtimali sürecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise 21 dereceyi bulan ılık ve güneşli hava devam edecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 11

YAĞIŞLAR YERİNİ GÜNEŞE BIRAKIYOR

11 Kasım Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz çevresindeki yerel geçişler haricinde yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu, güneşli bir gökyüzü bekleniyor.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor 12

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da açık hava hakim olurken; Doğu Anadolu'da gece ayazı ve sıfırın altındaki sıcaklıklar kış şartlarını hissettirecek. Batı ve güneyde ise sıcaklıklar 20 derece seviyelerinde kalacak.

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