Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneş yüzünü göstermeye devam ederken güney illerinde termometreler 24 dereceyi gösterecek.

YAĞIŞ ALANI DARALIYOR, DOĞUDA DON TEHLİKESİ 9 Kasım Pazartesi yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkisini kaybediyor. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuna çekilecek; yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ihtimali sürecek.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sis ve pus etkisini artırırken, Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle buzlanma ve don tehlikesi öngörülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise güneşli hava korunacak, sıcaklıklar 22 derece civarında olacak.

BATIYA YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR 10 Kasım Salı günü yurt, batıdan gelen yeni bir yağışlı dalganın etkisi altına girecek. Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege ve Güneybatı Ege çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de de yağmur geçişleri görülecek.