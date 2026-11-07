Meteoroloji 5 günlük hava tahmini yayınladı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-11 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu kuzeyde sağanak, doğunun yükseklerinde kar etkili olurken; yeni haftada batıya yeni bir yağış dalgası geliyor. İşte gün gün Türkiye genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7-11 Kasım tarihlerine ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, hafta sonu yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Karadeniz ve Marmara'da sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken; iç kesimlerde sis, güneyde ise pastırma yazı sıcaklıkları etkili olacak.
Yeni haftanın ilk günlerinde yağış alanı daralsa da Salı günü batıdan yeni bir yağış sistemi yurda giriş yapacak.
İşte gün gün hava raporu:
KUZEYDE SAĞANAK, DOĞUNUN YÜKSEKLERİNDE KAR
7 Kasım Cumartesi hafta sonunun ilk gününde Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz genelinde sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
İç Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde sis ile pus ulaşımda aksamalara yol açabilir. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde 20-21 derece, güneyde ise 24 derece civarında seyredecek.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA YAĞIŞ UYARISI
8 Kasım Pazar günü yağışlar özellikle Karadeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini sürdürecek. Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar görülürken, Doğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.