Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı
Filiz Taçbaş, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle geçirdiği ameliyatı ve sonrasında yaşadığı hafıza kaybını ilk kez anlattı. Hastalık sürecinde verdiği kilolar ve dış görünüşü hakkında yapılan yorumlara da değinen oyuncu, yaşadığı zorlu günleri samimi sözlerle paylaştı.
Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu karakteriyle de izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
FOÇA'DAKİ EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi programında Foça'daki evinin kapılarını açtı.Yaklaşık iki yıldır ekranlardan uzak olan Taçbaş, programda bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı. Yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini açıklayan oyuncu, hastalık sürecini uzun süre kimseyle paylaşmadığını ve bu dönemin kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini belirtti.
HASTALIĞI NEDENİYLE KİLO VERDİ, SAÇLARINI KESTİRDİ
Beynindeki tümör nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Filiz Taçbaş, yaklaşık 6,5 ay önce ameliyat masasına yattığını söyledi. Tedavi sürecinde çok fazla kilo verdiğini ve saçlarını kestirmek zorunda kaldığını anlatan oyuncu, yaşadığı değişimin dışarıdan nasıl göründüğüne ilişkin yapılan yorumların kendisini üzdüğünü dile getirdi.
"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ DEDİLER"
Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin görünüşü üzerinden yorum yapmasına tepki gösteren Taçbaş, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle anlattı:
"Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş."
AMELİYAT SONRASI HAFIZASINI KAYBETTİ
Hürriyet'in haberine göre, yaşadığı sağlık sorununu nasıl öğrendiğini de anlatan Filiz Taçbaş, hastalığını ilk etapta kimseyle paylaşmadığını belirtti. Oyuncu, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
"Bir rahatsızlık yaşadım, tahlillerimde beynimde tümör çıktı. Ama bunu kimseye söylemedim, çünkü çok zor bir dönemdi benim için. Ameliyat oldum. Bunu insanlar zamanla öğrendi. Çok fazla kilo vermiştim. Saçlarımı kestirdim mecburen, çünkü uzun bir süreçti benim için."