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Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filiz Taçbaş, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle geçirdiği ameliyatı ve sonrasında yaşadığı hafıza kaybını ilk kez anlattı. Hastalık sürecinde verdiği kilolar ve dış görünüşü hakkında yapılan yorumlara da değinen oyuncu, yaşadığı zorlu günleri samimi sözlerle paylaştı.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 1

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu karakteriyle de izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 2

FOÇA'DAKİ EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi programında Foça'daki evinin kapılarını açtı.Yaklaşık iki yıldır ekranlardan uzak olan Taçbaş, programda bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı. Yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini açıklayan oyuncu, hastalık sürecini uzun süre kimseyle paylaşmadığını ve bu dönemin kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini belirtti.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 3

HASTALIĞI NEDENİYLE KİLO VERDİ, SAÇLARINI KESTİRDİ

Beynindeki tümör nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Filiz Taçbaş, yaklaşık 6,5 ay önce ameliyat masasına yattığını söyledi. Tedavi sürecinde çok fazla kilo verdiğini ve saçlarını kestirmek zorunda kaldığını anlatan oyuncu, yaşadığı değişimin dışarıdan nasıl göründüğüne ilişkin yapılan yorumların kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 4

"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ DEDİLER"

Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin görünüşü üzerinden yorum yapmasına tepki gösteren Taçbaş, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle anlattı:

"Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş."

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 5

AMELİYAT SONRASI HAFIZASINI KAYBETTİ

Hürriyet'in haberine göre, yaşadığı sağlık sorununu nasıl öğrendiğini de anlatan Filiz Taçbaş, hastalığını ilk etapta kimseyle paylaşmadığını belirtti. Oyuncu, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bir rahatsızlık yaşadım, tahlillerimde beynimde tümör çıktı. Ama bunu kimseye söylemedim, çünkü çok zor bir dönemdi benim için. Ameliyat oldum. Bunu insanlar zamanla öğrendi. Çok fazla kilo vermiştim. Saçlarımı kestirdim mecburen, çünkü uzun bir süreçti benim için."

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 6

Ameliyat öncesinde ve sonrasında zorlu günler geçiren Taçbaş, operasyonun ardından hafıza sorunları yaşadığını da ilk kez paylaştı. Bir dönem kendisine ve yakınlarına ilişkin birçok şeyi hatırlamakta güçlük çektiğini belirten oyuncu, o günleri "Adım Filiz, kızım var" sözleriyle anlattı.

Zorlu tedavi sürecini geride bırakmaya çalışan Taçbaş, sevenlerinin desteğinin kendisine güç verdiğini de dile getirdi.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 7

HOLLYWOOD'DAN GELEN TEKLİFİ NEDEN REDDETTİ?

Programda yalnızca sağlık mücadelesinden değil, kariyerinin bilinmeyenlerinden de bahseden Filiz Taçbaş, yıllar önce Hollywood'dan aldığı oyunculuk teklifini neden kabul etmediğini açıkladı.

O dönemde Türkiye'de Mahallenin Muhtarları gibi geniş kitlelere ulaşan bir dizide rol aldığını hatırlatan oyuncu, yaptığı işten ve kurduğu hayattan memnun olduğunu söyledi.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 8

Türkiye'deki kariyerini geride bırakmak istemediğini belirten Taçbaş, teklifi neden geri çevirdiğini şu sözlerle anlattı:

"O zamanlar Türkiye'de 'Mahallenin Muhtarları' gibi bir dizide oynuyorum, halk seviyor, işimi seviyorum. Nasıl bırakıp gideyim? Zaten bir işim var, gencim, güzelim, ileride giderim diye düşündüm."

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 9

ÇİFTÇİLİK HAYATI

Öte yandan oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş, yaşamını İzmir'in Foça ilçesindeki çiftliğinde sürdürüyor. Çiftliğinde zeytin hasadına başlayan Taçbaş, toplama sürecinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Filiz Taçbaş'ın bilinmeyen sağlık mücadelesi! Beyin tümörü sonrası yaşadıklarını anlattı 10

Sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini dileyen oyuncu, topladığı zeytinleri fabrikaya götürerek ürünlerin işlenme aşamasını da takipçileriyle paylaşmıştı.

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