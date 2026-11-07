"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ DEDİLER"

Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin görünüşü üzerinden yorum yapmasına tepki gösteren Taçbaş, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle anlattı:

"Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş."