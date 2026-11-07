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Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul'un 20. bölümünde Emir ve arkadaşları, Uzay'ın kurduğu tuzağa karşı harekete geçerken Melek beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşayacak. Büyük hesaplaşmada Uzay ve Hasan karşı karşıya gelecek.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 20. bölümüyle 9 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 2

FELAKETİN AYAK SESLERİ

20. bölümde neler olacak?

Emir, verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 3

Üç arkadaş, hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 4

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür. Ömer'i kurtarmak için kurulan plan, Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 5

Hasan ise aklını kurcalayan soruların yanıtlarına ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır. Tüm bunlar yaşanırken Uzay, kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 6

Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı, sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 7

Uzay da Melek de her şeyden habersizdir. Oysa Emir ve arkadaşları, onları kendi tuzaklarına çekmek üzeredir. Ancak yapacakları son hamle bir hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ile Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 8

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet), Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor 9

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle 9 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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