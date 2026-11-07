Her şeyden habersizler! Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor
Altı Üstü İstanbul'un 20. bölümünde Emir ve arkadaşları, Uzay'ın kurduğu tuzağa karşı harekete geçerken Melek beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşayacak. Büyük hesaplaşmada Uzay ve Hasan karşı karşıya gelecek.
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 20. bölümüyle 9 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
FELAKETİN AYAK SESLERİ
20. bölümde neler olacak?
Emir, verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir.
Üç arkadaş, hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.
Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür. Ömer'i kurtarmak için kurulan plan, Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker.
Hasan ise aklını kurcalayan soruların yanıtlarına ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır. Tüm bunlar yaşanırken Uzay, kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur.