Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı, sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Uzay da Melek de her şeyden habersizdir. Oysa Emir ve arkadaşları, onları kendi tuzaklarına çekmek üzeredir. Ancak yapacakları son hamle bir hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ile Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…