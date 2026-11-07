Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum…
Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösterdi; Ardahan, Erzurum, Hakkari, Tunceli, Kars, Bitlis, Kastamonu, Tokat ve Van'da yüksek kesimler beyaza büründü. Kasım ayında gelen kar yağışı kışın habercisi olurken, Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kuzen ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kış yüzünü erken gösterdi. Sağanak yağışın yerini kara bıraktığı kentlerde ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, bazı bölgelerde kar ve tipi ulaşımı güçleştirdi.
DOĞU'DA KIŞ ALARMI! ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağışla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçların üzerini de kar kaplarken, kentte kış hazırlıkları hız kazandı.
ERZURUM'DA LAPA LAPA KAR!
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak kar yağışını görüntülerken, araçların üzerinde biriken kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışını değerlendiren Muhammet Taşkesen, "Herkes ilk defa kar görmüş gibi davranıyor. Burası Erzurum karda yağacak, hepimiz çok zorlular göreceğiz. Erzurum kardan geçilmez" dedi.
Aydın'dan Erzurum'a gelen Mehmet Alper ise 12 yıldır kar görmediğini belirterek, "Aydın'dan geldim, 12 yıldır kar görmüyorum. Yani şimdi çok güzel bir hava var burada" ifadelerini kullandı.