Sezer Akgül de kar yağışının erken başladığını belirterek, "Gerçekten kar yağması biraz erken oldu bizim için. Keşke biraz daha geç olsaydı, daha iyi olurdu. Ama soğuklar geldi gerçekten" dedi.

HAKKARİ'DE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE! Hakkari'de kent merkezinde yağmur etkili olurken, 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açmak için belediye ekipleri harekete geçti. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.

NEMRUT'TA MAHSUR KALDILAR! EKİPLER SEFERBER OLDU Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yoğun kar yağışı iki kuzeni mahsur bıraktı. Gezi amacıyla yaklaşık 2 bin 250 rakımlı bölgeye çıkan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22), sağanağın kısa sürede kara dönüşmesi üzerine araçlarıyla ilerleyemedi.