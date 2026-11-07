-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösterdi; Ardahan, Erzurum, Hakkari, Tunceli, Kars, Bitlis, Kastamonu, Tokat ve Van'da yüksek kesimler beyaza büründü. Kasım ayında gelen kar yağışı kışın habercisi olurken, Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kuzen ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 1

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kış yüzünü erken gösterdi. Sağanak yağışın yerini kara bıraktığı kentlerde ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, bazı bölgelerde kar ve tipi ulaşımı güçleştirdi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 2

DOĞU'DA KIŞ ALARMI! ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağışla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçların üzerini de kar kaplarken, kentte kış hazırlıkları hız kazandı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 3

ERZURUM'DA LAPA LAPA KAR!

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak kar yağışını görüntülerken, araçların üzerinde biriken kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 4

Kar yağışını değerlendiren Muhammet Taşkesen, "Herkes ilk defa kar görmüş gibi davranıyor. Burası Erzurum karda yağacak, hepimiz çok zorlular göreceğiz. Erzurum kardan geçilmez" dedi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 5

Aydın'dan Erzurum'a gelen Mehmet Alper ise 12 yıldır kar görmediğini belirterek, "Aydın'dan geldim, 12 yıldır kar görmüyorum. Yani şimdi çok güzel bir hava var burada" ifadelerini kullandı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 6

Sezer Akgül de kar yağışının erken başladığını belirterek, "Gerçekten kar yağması biraz erken oldu bizim için. Keşke biraz daha geç olsaydı, daha iyi olurdu. Ama soğuklar geldi gerçekten" dedi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 7

HAKKARİ'DE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE!

Hakkari'de kent merkezinde yağmur etkili olurken, 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 8

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açmak için belediye ekipleri harekete geçti. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 9

NEMRUT'TA MAHSUR KALDILAR! EKİPLER SEFERBER OLDU

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yoğun kar yağışı iki kuzeni mahsur bıraktı. Gezi amacıyla yaklaşık 2 bin 250 rakımlı bölgeye çıkan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22), sağanağın kısa sürede kara dönüşmesi üzerine araçlarıyla ilerleyemedi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 10

Yazlık lastiklerle yola çıkan kuzenler, bölgede telefon şebekesinin çekmemesi nedeniyle yardım çağıramadı. Ayağı daha önceden kırık olan kuzenini araçta bırakan Adem Toklu, yardım bulabilmek için yaklaşık 3 kilometre yürüyerek zirveye çıktı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 11

Bölgede haber çalışması yapan gazetecilerle karşılaşan Toklu'nun yardım istemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve Tatvan Kaymakamlığına bilgi verildi. İhbarın ardından jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 12

Yaklaşık 15 santimetre karın bulunduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede ekipler, zorlu şartlara rağmen iki kuzeni kurtardı. İlk müdahaleleri yapılan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 13

SARIKAMIŞ BEYAZA TESLİM!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışının sevincini yaşayan vatandaşlardan Muhammet Ali Koçak, "2026 yılının sonuna yaklaşmışken Sarıkamış'a ilk kar düşmeye başladı. Biliyorsunuz Sarıkamış'ın rengi yeşil ve beyaz, yeşile doyduk, sıra beyazda" dedi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 14

Nazenin Sena Aslantatar ise "Bugün yılın ilk karı düştü Sarıkamış'a, bu demek ki kış geliyor. Çok güzel inşallah daha da çok kar yağar" ifadelerini kullandı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 15

Kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta kayak sezonu heyecanı da başladı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 16

KASTAMONU'DA SONBAHARIN YERİNİ KIŞ ALDI

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, ağaçları beyaza bürüdü. Sonbaharın renkleriyle kışın beyazının buluştuğu Arazya köyü mevkiinde ortaya çıkan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 17

TOKAT'TA YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı düştü. Kar yağışıyla birlikte yaylada kartpostallık görüntüler oluşurken, bölgede otlatılan koyun sürülerinin ilçe merkezine indirilmesi için hazırlık başlatıldı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 18

Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, "Bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'ndayız. Dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinden dolayı nihayet yaylalarımıza kar yağışı başladı" dedi.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 19

KARABET GEÇİDİ'NDE TİPİ ENGELİ!

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Zirveleri beyaza bürüyen yağış, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları ekipleri güzergâhta çalışmalarını sürdürdü.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 20

Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücüleri kış lastiği, buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zirvelerden kent merkezlerine yılın ilk karı düştü! Hangi iller beyaza büründü? İşte il il son durum… 21

KAZ DAĞLARI'NA DA İLK KAR DÜŞTÜ!

Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan zirveleri de sezonun ilk karıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, sonbahardan kışa geçişin çarpıcı görüntülerini ortaya çıkardı.

Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var
Sonraki Galeri
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin