KIKIRDAKTA KIRIK HATLARI VE DOKU EKSİKLİĞİ TESPİTİ Boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu belirtildi. Boyun kıkırdağının büyük ölçüde kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü dokuda yer yer doku eksikliği, kırık hatları ve kırığa bağlı deformasyonlar görüldüğü aktarıldı.

GÖĞÜSTEKİ ÜÇ EKİMOZ İÇİN ÖLÜM ÖNCESİ 3-14 GÜN DEĞERLENDİRMESİ ATK, tiroid kartilajında tespit edilen kırığın mezara gömme ve mezardan çıkarma işlemleri sırasında oluştuğu sonucuna vardı. Ölü muayenesi ve otopside göğüs bölgesinde tanımlanan üç ekimozun ise ölümden önceki 3-14 gün içinde oluştuğu ve ölüme yol açabilecek nitelikte olmadığı değerlendirmesini yaptı.

BAŞSAVCILIK, SCM KASI İNCELEMESİNİN AYRINTILARINI İSTEDİ Başsavcılık, ek rapor talebinde SCM kası örneğinde "ağır otoliz" olarak belirtilen doku bozulmasına rağmen tıbbi tespitlerin nasıl yapılabildiğinin ayrıntılı biçimde açıklanmasını istedi.

GÖĞÜSTEKİ KANAMA BULGULARININ DELİL NİTELİĞİ SORULDU Ağız ve burun kapatılarak gerçekleştirilen öldürme eylemlerinde ağız içinde lezyon oluşmasının zorunlu olup olmadığının netleştirilmesini talep eden başsavcılık, göğüste tespit edilen kanama bulgularının bu tür travmatik bir eyleme delil oluşturup oluşturmadığının da değerlendirilmesini istedi.

KANINDA BULUNAN İLACIN KULLANIM ALANLARI SORULDU Talepte, dosyada Denizolgun'a ait önceden konulmuş bir tanıyı gösteren tıbbi belge bulunmamasına rağmen raporun sonuç bölümünde kişinin "yüksek tansiyon ve kalp damar hastası" olarak değerlendirilmesinin gerekçesinin açıklanması istendi. Kanında tespit edilen metoprolol etken maddeli ilacın hangi hastalıkların ve tıbbi durumların tedavisinde kullanıldığının da raporda açıkça belirtilmesi talep edildi.