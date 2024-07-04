Vincenzo Montella İtalyan gazetesine konuştu: Türk yüreğiyle yendik...

Ay-yıldızlıların genç oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına da değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Arda muhteşem bir maç çıkardı ve kendisini dönüştürmeyi başardı. Çok koştu ki onu daha önce hiç böyle koşarken görmedim, takım için çalışıyordu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Bunları, ona özel olarak zaten aktardım. Kenan güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. O öğrenecektir" dedi.