Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.

İstanbul'da aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığını duyurdu.

İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması başlatıldı.

TERMAL KAMERALI DRONLA ARANDI

Bölgedeki arama çalışmalarında alan, termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Ayrıca bölgede yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı. Ancak saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya ulaşılamadı.

YENİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Valilik açıklamasında, 23 Kasım 2026'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği, vatandaşların can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini, gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır olduğu kaydedildi.