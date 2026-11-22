Sarıyer'de aslan alarmı! Valilik açıkladı: Sahada aslana dair somut bulgu yok
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında somut bir bulguya rastlanmadı. İstanbul Valiliği, farklı açılardan çekilen yeni görüntülerin incelendiğini ve görüntülerdeki hayvanın aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.
Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı.
Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.
İstanbul'da aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığını duyurdu.
İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması başlatıldı.
TERMAL KAMERALI DRONLA ARANDI
Bölgedeki arama çalışmalarında alan, termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Ayrıca bölgede yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı. Ancak saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya ulaşılamadı.
YENİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Valilik açıklamasında, 23 Kasım 2026'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.
İstanbul Valiliği, vatandaşların can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini, gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır olduğu kaydedildi.
İstanbul Valiliği, vatandaşların can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini, gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır olduğu kaydedildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN ASLANI MI?
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesinde görülen ve arama çalışmaları süren aslanın Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu öne sürülmüştü. Milli oyuncunun gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması, söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.
YILDIZ FUTBOLCUDAN İDDİALARA NOKTA KOYAN AÇIKLAMA
Gündemi meşgul eden söylentilerin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organı GS TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakcı, iddialara esprili bir dille yanıt verdi. Bardakcı, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp aslanla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Normalde hayvanat bahçelerinde bile gördüğümüzde heyecanla baktığımız bir hayvan aslan. Ancak bu kez hayvanat bahçesinde bile değil, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde kameralara yansıdı. Sarıyer'de dün akşam saatlerinden bu yana oldukça sıra dışı bir hareketlilik var. Sabah saatlerine kadar da sürüyor. Şu anda bulunduğumuz noktada halen ekiplerin çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Aslanın nereden geldiğinin ve nasıl yakalanacağının merak konusu olduğunu belirten Köleoğlu, "Şu an kameraman arkadaşım Ege Ural ekranlarınıza getiriyor. İşte burada sol tarafta bulunan ormanlık alanda en son aslanın yeri tespit edildi. Burası aslında yerleşim yeri. Sol tarafta orman, sağ tarafta evler var. Aslanın son konumu, yerleşim yerlerine yaklaşık 20-25 metre mesafede tespit edildi" sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı.