Polonya'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede yeni aşamaya geçildi. Daha önce duyurulan yasa tasarısı, kamuoyu görüşüne ve bakanlıklar arası değerlendirmeye sunuldu. Sosyal medya platformlarına yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesini öngören tasarı kapsamında, kurallara uymayan şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanması planlanıyor. Ayrıca Danimarka da 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Polonya'da çocukların internet ortamındaki güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan sosyal medya düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dijitalleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı, kamuoyu görüşüne ve bakanlıklar arası değerlendirmeye sunuldu.

Daha önce duyurulan düzenleme, 15 yaşından küçüklerin belirli sosyal medya platformlarında hesap açmasını ve mevcut hesaplarını kullanmasını yasaklamayı öngörüyor.

15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI Polonya Dijitalleşme Bakanlığının 23 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre tasarı, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin azaltılmasını ve internet güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Düzenleme kapsamında, 15 yaşından küçük çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

HANGİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI KAPSAMA ALINACAK?

Tasarı, çocukların mahremiyeti ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek sosyal medya hizmetlerini kapsıyor.

Yabancılarla iletişim kurulmasına imkan tanıyan, kullanıcı profillerine göre içerik öneren algoritmalar kullanan ve platformlarda uzun süre vakit geçirilmesini teşvik eden mekanizmalara sahip sosyal medya hizmetleri düzenleme kapsamına alınacak.

İnternet üzerinden mesajlaşma uygulamaları ve eğitim platformları ise kısıtlamaların dışında tutulacak.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE YAŞ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşını etkili biçimde doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

Mevcut uygulamada birçok platformun yalnızca doğum tarihi beyanını yeterli görmesinin, çocukların yaş sınırlamalarını aşmasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Tasarı kapsamında yaş doğrulaması için Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı ve Polonya'nın mObywatel uygulamasındaki hizmetten yararlanılabilecek.

Bu yöntemlerle kullanıcıların mahremiyeti korunarak gerekli yaş şartının doğrulanması hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYAN ŞİRKETLERE YÜZDE 6'YA KADAR PARA CEZASI

Düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığını Elektronik Haberleşme Ofisi Başkanı denetleyecek.

Yaş doğrulama ve diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

OKULLARDA DİJİTAL GÜVENLİK EĞİTİMİ ARTIRILACAK

Yasa tasarısı, sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamaların yanı sıra çocukların dijital eğitimlerinin güçlendirilmesini de kapsıyor.

Bu doğrultuda okul öncesi eğitim ve genel eğitim müfredatına dijital sağlık, siber güvenlik, mahremiyetin korunması ve ekranlı cihazların aşırı kullanımının ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin konular eklenecek.

Öğrencilerin internetteki tehlikeleri tanıması, siber zorbalık ve nefret söylemine karşı bilinçlenmesi ve yeni teknolojileri sorumlu biçimde kullanması amaçlanıyor.

TASARI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Polonya'da sosyal medya hizmetlerine erişim için asgari yaş sınırı belirlenmesini öngören yasa tasarısı, kamuoyu görüşüne ve bakanlıklar arası değerlendirmeye sunuldu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde 15 yaşından küçüklerin belirli sosyal medya platformlarını kullanması yasaklanacak.

DANİMARKA'DA OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANIMI YASAKLANACAK

Danimarka Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmemesi yönündeki yeni düzenlemenin hayata geçeceği ifade edildi.

Yeni düzenlemenin cep telefonlarının yanı sıra internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacağı belirtilen açıklamada, okulların internet ağlarında da içerik filtreleme sistemi uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ders saatlerinde sosyal medya, çevrim içi oyun ve alışveriş siteleri gibi eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişimin kısıtlanacağı, hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise belediyelerin ve okulların karar vereceği kaydedildi.

Danimarka Eğitim Bakanı Magnus Heunicke de çocukların sosyal medya, çevrim içi alışveriş ve oyunlar nedeniyle dikkatlerinin dağılmadan eğitim alabilmesi gerektiğini vurguladı.