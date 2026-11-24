Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği Bayraktar KIZILELMA'nın dünden bugüne hikayesi
Kabine Toplantısı'nda, geçtiğimiz günlerde envantere katılan Bayraktar KIZILELMA'nın önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bu daha başlangıç" diyerek "Çok daha iyilerini yapacağız" mesajını verdi. Türk savunma sanayisinin önemli projeleri arasında yer alan insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın tarihsel kronolojisini ve teknik özelliklerini siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar…
Türk savunma sanayisinin önemli projeleri arasında yer alan ve Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 19 Kasım 2026 itibarıyla operasyonel olarak envantere alındı.
Bu gelişmeyle Türkiye, insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu. Bayraktar KIZILELMA'nın özellikle hava muharebelerinde kritik bir rol üstlenmesi ve Türkiye'nin hava gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAVUNMA SANAYİSİNDE TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraktar KIZILELMA'nın savunma sanayisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
Daha gelişmiş ve güçlü projelerin hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, "Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız." dedi. Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefini de vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin insansız savaş uçağını envanterine katan ilk ülke olmasını sağlayan Bayraktar KIZILELMA'nın teknik özelliklerini ve geliştirme sürecindeki tarihsel aşamaları yakından inceleyelim.