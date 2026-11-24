Bu gelişmeyle Türkiye, insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu. Bayraktar KIZILELMA'nın özellikle hava muharebelerinde kritik bir rol üstlenmesi ve Türkiye'nin hava gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Daha gelişmiş ve güçlü projelerin hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, "Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız." dedi. Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefini de vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.