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EURO 2024 | Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Giriş: 04.07.2024 11:22 Güncelleme: 04.07.2024 11:25
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EURO 2024 | Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi...2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Clement Turpin yönetecek

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