Erdem Şanlı'nın yüz hatları ve genel görünümüyle babasına benzediği dikkat çekerken, sarışınlığını ise annesinden aldığı görüldü.

ERDEM ŞANLI HAKKINDA

2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Erdem Şanlı, Türk dizi ve sinema oyuncuları arasında yer alıyor. Boşnak asıllı bir ailenin üç çocuğundan en büyüğü olan Şanlı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan genç oyuncu, üniversite eğitimi sırasında sektöre kamera arkasında adım attı. Bir süre reji ekibinde görev alan Şanlı, daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan oyuncu koçluğu eğitimi alarak kamera önüne geçti.