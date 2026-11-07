Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti
Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı, annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Birgül Şanlı, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.
Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği İso Furtuna karakteriyle adından söz ettiren Erdem Şanlı, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Dizide Esme karakterinin gençliğini canlandıran Naz Sayıner ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden oyuncu, bu kez ailesiyle dikkat çekti.
Şanlı, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminde bu kez annesiyle birlikte kamera karşısına geçti. Daha önce Zeynep Atılgan ile partner olarak rol aldığı reklam projeleriyle gündeme gelen oyuncunun annesi Birgül Şanlı, ilk kez oğluyla birlikte kamera karşısına geçerek oyunculuk deneyimi yaşadı.
ANNESİYLE KAMERA KARŞSINA GEÇTİ
Ev hanımı olduğu öğrenilen Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti dikkat çekerken, anne-oğulun birlikte verdiği pozlar da ilgi gördü.
GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte kamera karşısına geçmesinin ardından bu kez babası merak konusu oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan aile fotoğrafları, Erdem Şanlı'nın babasıyla benzerliğini gözler önüne serdi.