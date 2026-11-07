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Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı, annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Birgül Şanlı, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 1

Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği İso Furtuna karakteriyle adından söz ettiren Erdem Şanlı, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 2

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Dizide Esme karakterinin gençliğini canlandıran Naz Sayıner ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden oyuncu, bu kez ailesiyle dikkat çekti.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 3

Şanlı, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminde bu kez annesiyle birlikte kamera karşısına geçti. Daha önce Zeynep Atılgan ile partner olarak rol aldığı reklam projeleriyle gündeme gelen oyuncunun annesi Birgül Şanlı, ilk kez oğluyla birlikte kamera karşısına geçerek oyunculuk deneyimi yaşadı.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 4

ANNESİYLE KAMERA KARŞSINA GEÇTİ

Ev hanımı olduğu öğrenilen Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti dikkat çekerken, anne-oğulun birlikte verdiği pozlar da ilgi gördü.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 5

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte kamera karşısına geçmesinin ardından bu kez babası merak konusu oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan aile fotoğrafları, Erdem Şanlı'nın babasıyla benzerliğini gözler önüne serdi.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 6

BABASININ KOPYASI ÇIKTI

Erdem Şanlı'nın yüz hatları ve genel görünümüyle babasına benzediği dikkat çekerken, sarışınlığını ise annesinden aldığı görüldü.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 7

ERDEM ŞANLI HAKKINDA

2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Erdem Şanlı, Türk dizi ve sinema oyuncuları arasında yer alıyor. Boşnak asıllı bir ailenin üç çocuğundan en büyüğü olan Şanlı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan genç oyuncu, üniversite eğitimi sırasında sektöre kamera arkasında adım attı. Bir süre reji ekibinde görev alan Şanlı, daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan oyuncu koçluğu eğitimi alarak kamera önüne geçti.

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle, babası oğluna benzerliğiyle dikkat çekti 8

Birçok projede rol alan Erdem Şanlı, ATV'nin bir dönem ekranlara damga vuran dizisi Ateş Kuşlarında canlandırdığı Zıpkın (Zafer Ateş) karakteriyle de izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncu, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği İsmail (İso) Furtuna karakteriyle adından söz ettiriyor.

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