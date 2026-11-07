Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetinin yalnızca erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti tanıdığını ilan etti. Göreve gelmesinin ardından LGBT politikalarına karşı sert adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, federal düzeyde resmi politika olarak yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD hükümetinin cinsiyet politikasını yeniden duyurdu. Paylaşımda, "ABD hükümetinin resmi politikası yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve kadın." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" açıklamasını yapmıştı. İkinci görev döneminin başlamasının ardından bu yaklaşımı federal hükümetin politikalarına yansıtan kararnameler imzaladı.

FEDERAL POLİTİKANIN ÇERÇEVESİ 20 OCAK'TA ÇİZİLDİ

Trump, 20 Ocak 2025'te göreve başladığı gün 14168 sayılı Başkanlık Kararnamesini imzaladı. "Kadınları Cinsiyet İdeolojisi Aşırılığından Korumak ve Federal Hükümete Biyolojik Gerçekliği Geri Kazandırmak" başlıklı kararnameyle federal hükümetin erkek ve kadın olmak üzere iki değiştirilemez biyolojik cinsiyet tanımını esas alması öngörüldü.

Trump, 5 Şubat 2025'te ise "Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutma" başlıklı kararnameyi onayladı. Bu düzenleme, doğumda erkek olarak kaydedilen kişilerin kadın müsabakalarına katılımının engellenmesini ve bu politikaya uymayan okullara yönelik federal fon yaptırımlarını kapsadı.

E-POSTA İMZALARINDAKİ ZAMİRLER İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Trump yönetiminin federal çalışanlara yönelik yönergesinde, e-posta imzalarında cinsiyet kimliğini belirtmek için kullanılan zamirlerin mesai bitimine kadar kaldırılması istenmişti.

Talimat, erkekler için kullanılan "o/onun" (he/him), kadınlar için kullanılan "o/onun" (she/her) ve ikili cinsiyet tanımının dışındaki kimlikler için kullanılan "onlar/onların" (they/them) ifadeleriyle diğer tanımlamaları içeriyordu.

PASAPORT VE SAĞLIK SİGORTALARINDA DA DÜZENLEMELER YAPILDI

Yönetimin resmi belgelere ilişkin uygulamaları kapsamında ABD pasaportlarında kullanılan "X" cinsiyet işareti kaldırıldı. Pasaport ve uluslararası seyahat sistemlerindeki cinsiyet kayıtlarında erkek ve kadın tanımının esas alınması benimsendi.

Federal çalışanların sağlık sigortalarında cinsiyet uyum süreçlerine yönelik hizmetlerin kapsamdan çıkarılması da yönetimin bu alandaki düzenlemeleri arasında yer aldı.