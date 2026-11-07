Helin Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesiyle sanat dünyasına döndü!

Hülya Avşar'ın uzun zamandır gözlerden uzak olan kardeşi Helin Avşar, sanat dünyasına sürpriz bir dönüş yaptı. Tam 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesini hayata geçiren Helin Avşar, bu kez senarist kimliğiyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü isme ablası Hülya Avşar'dan da övgü dolu destek geldi.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, uzun süren sessizliğini yeni projesiyle bozdu. Farklı alanlarda çalışmalar yapan ancak son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam süren Helin Avşar, senarist olarak yeniden gündeme geldi.

8 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Helin Avşar'ın sanat dünyasına dönüşünü bugünkü köşesine taşıdı. Helin Avşar'ın senaryosunu kaleme aldığı 'Şatafatlı Sefalet' adlı dikey dizi, önceki gün dijital platformlarda ve sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluştu. Komedi türündeki yapım, kısa bölümlerden oluşan dikey dizi formatıyla dikkat çekti.

Diziyi izlediğini belirten Bülent Cankurt, yapımı beğendiğini ve sosyal medyada izleyicilerden de olumlu yorumlar aldığını aktardı.

Helin Avşar, senaryosu üzerinde tam 8 yıl çalıştığını daha önce dile getirmişti. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından projesini izleyiciyle buluşturan Avşar'ın bu çalışması, sanat dünyasına farklı bir alandan dönüş yapmasını sağladı.

ABLASI HÜLYA AVŞAR'DAN TAM DESTEK Helin Avşar'ın yeni projesine ablası Hülya Avşar'dan da destek geldi. Kardeşinin dizisini izlediğini belirten Hülya Avşar, "Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin" sözleriyle projeye övgüde bulundu.