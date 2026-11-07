MasterChef'te sesin kesildiği tartışma! Somer Şef'ten iddialara yanıt
MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi arasında eleme oylaması sırasında yaşanan tartışma gündem oldu. Yayında sesin kesilmesi merak uyandırırken, Somer Şef'ten küfür iddialarına ilişkin açıklama geldi.
MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında yaşananlar, gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın Tolgahan'ı eleme potasına göndermesinin ardından yarışmacılar, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullandı. Ancak oylama sırasında Ayşe ile Şadi arasında yaşanan gerginlik, yarışmanın seyrini değiştirdi.
Şadi'nin Ayşe'ye oy verdiği sırada pusulayı birkaç kez masaya vurması üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Ayşe'nin de karşılık vermesiyle tansiyon giderek yükseldi. Yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler iki yarışmacı arasında geçenleri yorum yağmuruna tuttu.
MEHMET ŞEF İKİ YARIŞMACIYI KULİSE GÖNDERDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine yayında sesin bir süre kesilmesi, izleyicilerin merakını artırdı. O sırada neler konuşulduğu tartışma konusu olurken, Mehmet Yalçınkaya devreye girerek Ayşe ve Şadi'den kulise geçmelerini istedi.
Olayın ardından sosyal medyada Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğine yönelik yorumlar da yapıldı. Tartışmanın duyulmayan bölümünde hakaret ya da küfür kullanıldığına dair iddialar gündeme gelirken, konuya ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu'ndan geldi.
SOMER ŞEF'TEN AYŞE VE ŞADİ AÇIKLAMASI
Yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Somer Sivrioğlu, iki yarışmacı arasında istenmeyen bir tartışma yaşandığını doğruladı. Yayında sesin kesilmesinin farklı yorumlara neden olduğunu belirten Somer Şef, küfür edildiği yönündeki düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.