"ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"

Sivrioğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz. Öyle bir şey olmadı."