Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi?
Ekim ayında televizyon kanallarının reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve yeni dizi bölümlerinin ekrana gelememesi medya sektöründe büyük bir alarm zili çaldı. Dijital platformların göstermelik yatırımlarla yerli medyayı etkisiz hale getirerek izleyiciyi ücretli dizi izlemeye mecbur bırakmaya hedeflediği belirtiliyor. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, reklamların "bıçak gibi kesilmesi" ve dijital platformların yatırım hamlelerini köşesine taşıdı. Tezel, gazetelerin ardından Türk televizyonculuğunun da küresel aktörler tarafından kuşatıldığını ve yerli medyanın tasfiye edilmek istendiğini vurguladı.
Türkiye'de televizyon yayıncılığı ve dizi sektörü, tarihin en gizemli ve ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekim ayında televizyon kanallarının reklam pastasında yaşanan yüzde 60 ila 70'lik devasa erime, son 30 yılın en sert dip noktası olarak kayıtlara geçti.
Ekonomik gerekçeler öne sürülse de kasım indirimleri döneminde küresel markaların aynı anda reklam musluklarını kapatması ve prime-time kuşağındaki dev bütçeli dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelememesi, sektör temsilcileri tarafından organize bir abluka olarak yorumlanıyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, televizyon kanallarının ekim ayında yaşadığı tarihi reklam krizini ve küresel dijital platformların Türk medyası üzerindeki planlarını kaleme aldı.
Reklam pastasının yüzde 70 daralmasının ve dizilerin yayından çekilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Tezel; Netflix'in 10 milyar liralık sözde yatırım vaadinin perde arkasını aralayarak, "Önce gazeteleri bitirdiler, sıra televizyonlarda. Amaç vatandaşı paralı izlemeye mahkûm etmek ve yerli medyayı yok etmektir" uyarısında bulundu.