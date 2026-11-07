NETFLIX'İN PLANI

Tam da reklamların geri çekildiği şu günlerde dijital mecraların ağababası Netflix, Türkiye'de yerli film ve dizilere 2026-2028 döneminde toplam 10 milyar lira yatırım yapacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Netflix'in 10 milyar liralık yatırımını, Türkiye'nin kreatif endüstrilerdeki üretim potansiyeline, nitelikli iş gücüne ve küresel rekabet gücüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'den çıkan hikâyelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak bu yatırımın, ülkemizin uluslararası içerik üretim ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi, iyi mi?

"Değerlendiriyoruz", "İnanıyoruz"!

Keşke çoğul konuşmasaydı!



Dağlıoğlu'nun da büyük müjde diye bahsettiği 10 milyar TL, üç yıla yayılmış bir tutar.

Yani yılda 3.3 milyar TL. Çok da abartılacak, sektörde büyüme sağlayacak bir bütçe değil.

Bu parayla ABD'de bir film çekersiniz.

Yabancılar söyleyince abartılıyor. Oysa Türkiye'de majör bir özel TV kanalının bir yıllık yatırım bütçesi bile 8-10 milyar TL!

Netflix gibi küresel dijital platformların girdikleri ülkelerdeki asıl hedefi önce TV kanallarını dizi çektiremez hale getirmek, sonra da yerli yapımcıları taşeron yapmaktır.