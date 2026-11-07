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Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi?

Ekim ayında televizyon kanallarının reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve yeni dizi bölümlerinin ekrana gelememesi medya sektöründe büyük bir alarm zili çaldı. Dijital platformların göstermelik yatırımlarla yerli medyayı etkisiz hale getirerek izleyiciyi ücretli dizi izlemeye mecbur bırakmaya hedeflediği belirtiliyor. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, reklamların "bıçak gibi kesilmesi" ve dijital platformların yatırım hamlelerini köşesine taşıdı. Tezel, gazetelerin ardından Türk televizyonculuğunun da küresel aktörler tarafından kuşatıldığını ve yerli medyanın tasfiye edilmek istendiğini vurguladı.

Türkiye'de televizyon yayıncılığı ve dizi sektörü, tarihin en gizemli ve ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekim ayında televizyon kanallarının reklam pastasında yaşanan yüzde 60 ila 70'lik devasa erime, son 30 yılın en sert dip noktası olarak kayıtlara geçti.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 1

Ekonomik gerekçeler öne sürülse de kasım indirimleri döneminde küresel markaların aynı anda reklam musluklarını kapatması ve prime-time kuşağındaki dev bütçeli dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelememesi, sektör temsilcileri tarafından organize bir abluka olarak yorumlanıyor.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 2

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, televizyon kanallarının ekim ayında yaşadığı tarihi reklam krizini ve küresel dijital platformların Türk medyası üzerindeki planlarını kaleme aldı.

Reklam pastasının yüzde 70 daralmasının ve dizilerin yayından çekilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Tezel; Netflix'in 10 milyar liralık sözde yatırım vaadinin perde arkasını aralayarak, "Önce gazeteleri bitirdiler, sıra televizyonlarda. Amaç vatandaşı paralı izlemeye mahkûm etmek ve yerli medyayı yok etmektir" uyarısında bulundu.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 3

İşte Tezel'in yazısından detaylar:

Televizyon kanallarının ekim ayında elde ettiği reklam gelirleri son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Reklamlar bıçak gibi kesilince birçok dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi.
Reklam verenler ekonomik sorunları gerekçe gösteriyor ama reklam pastasının yüzde 60-70 düşmesi hayatın olağan akışına ters!
Kapitalizm tüketim demek. Bu sistem para harcatma ve tüketme üzerine kurulu.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 4


Şirketlerin içerik, hizmet ve ürün satabilmelerinin en büyük aracı ise reklam ve tanıtımlar.
Reklam olmadan satış olmaz!
Reklam, bir ürünün varlığını duyurmanın ötesinde, tüketicinin zihninde bir "yer" edinme çabasıdır. Eğer piyasada sesinizi duyurmazsanız, rakipleriniz o boşluğu hemen doldurur.
Edgar Watson Howe bu durumu daha güzel özetlemiş:
"Ürününüze yatırım yapıp reklamı ihmal etmek, bir kadına göz kırpıp karanlıkta beklemek gibidir; ne yaptığınızı siz bilirsiniz ama karşınızdaki kişi bunu asla fark etmez." Zamanlama da garip! Tam Kasım indirimleri başlarken, tam reklamların artacağı bir dönemde reklamlar birden kesildi! Reklamlar dijital mecralara kaydı söylemi de inandırıcı değil.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 5


İzlenme oranları bağımsız şirketler tarafından denetlenen televizyon, bir numaralı reklam alanıdır.
Reklam verenler büyük oranda televizyona yatırım yapar.
Türkiye, televizyon kanalları üzerinden de kuşatılıyor olabilir mi?
Reklam verilmezse diziler yayımlanmaz, TV kanallarının da izlenme oranları düşer.
Reklam vermeyi kesenler arasında en büyük reklam verenler olan küresel şirketlerin olması rastlantı mı?

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 6

NETFLIX'İN PLANI
Tam da reklamların geri çekildiği şu günlerde dijital mecraların ağababası Netflix, Türkiye'de yerli film ve dizilere 2026-2028 döneminde toplam 10 milyar lira yatırım yapacağını açıkladı.
Bu gelişmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Netflix'in 10 milyar liralık yatırımını, Türkiye'nin kreatif endüstrilerdeki üretim potansiyeline, nitelikli iş gücüne ve küresel rekabet gücüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.
Türkiye'den çıkan hikâyelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak bu yatırımın, ülkemizin uluslararası içerik üretim ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi, iyi mi?
"Değerlendiriyoruz", "İnanıyoruz"!
Keşke çoğul konuşmasaydı!

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 7


Dağlıoğlu'nun da büyük müjde diye bahsettiği 10 milyar TL, üç yıla yayılmış bir tutar.
Yani yılda 3.3 milyar TL. Çok da abartılacak, sektörde büyüme sağlayacak bir bütçe değil.
Bu parayla ABD'de bir film çekersiniz.
Yabancılar söyleyince abartılıyor. Oysa Türkiye'de majör bir özel TV kanalının bir yıllık yatırım bütçesi bile 8-10 milyar TL!
Netflix gibi küresel dijital platformların girdikleri ülkelerdeki asıl hedefi önce TV kanallarını dizi çektiremez hale getirmek, sonra da yerli yapımcıları taşeron yapmaktır.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 8


Dünyada artık kaliteli diziler genelde dijital platformlardan paralı şekilde izleyiciyle buluşuyor.
Türkiye'de ise tam tersi, en kaliteli dizilerin yeni bölümleri açık kanallardan ücretsiz yayımlanıyor.
Netflix gibi platformlar başarılı olursa vatandaş dizi izlemek için de para verecek.
Türk dizi sektörünün dünyaya açılmak için Netflix'e ihtiyacı yok.
Ülkemizdeki özel TV sektörü yıllar içerisinde büyük rekabet ortamında kaliteli içerik üreterek henüz Netflix ortada yokken tüm dünya pazarına ulaştı zaten.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 9


Netflix gibi şirketler girdikleri ülkelerde önce göstermelik şekilde bir-iki diziyle maliyetlerini artırıyorlar.
Abone kazandıktan sonra yapımcı şirketlere düşük bütçelerle içerik ürettiriyorlar.
Bunun en yakın örneği İspanya'da yaşandı.
TV kanallarını oyun dışı bıraktıktan sonra da piyasayı istedikleri şekilde yönetiyorlar.
Oysa Netflix'in içeriklerinin yarısı çöp!
Aynı oyunu Türkiye'de de uygulamaya çalışıyorlar.
Ne yazık ki, Dağlıoğlu gibi dizi ve film sektöründen habersiz kişiler de Türk televizyonculuğunu bitirmek isteyenlerin sözcüsü gibi konuşuyor!
Gerçekten anlamıyorum. O kadar yazıyoruz, haber yapıyoruz: Türk medya sektörü, Google, Meta, Netflix gibi küresel şirketler tarafından abluka altına alındı.

Yerli medyaya tuzak! Reklamlar bıçak gibi kesildi: Gazetelerden sonra sıra televizyonlara mı geldi? - 10


Önce gazeteleri bitirdiler, sıra şimdi televizyonlarda!
Reklamların bıçak gibi kesilmesi de bu kumpasın bir parçası!
Gazetelerden sonra TV kanallarını da kaybedersek Türkiye'de yerli medya diye bir şey kalmayacak!

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