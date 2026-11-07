-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için Ankara'da kritik çalışmalar hız kazandı. En düşük emekli aylığının 30 bin liraya, bayram ikramiyelerinin ise 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli artış seçenekleri değerlendirilirken, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren formülleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı Aralık ayında netleşecek.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 1

Ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının, milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için yürüttüğü çalışmalarda kritik aşamaya gelindi. En düşük emekli aylığının 30 bin lira civarına çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN TL Mİ OLUYOR? RMÜLLERİ

Yaklaşık 17 milyon emekli ile asgari ücretlinin gözü kulağı Aralık ayında yapılacak toplantılara kilitlenirken, Ankara kulislerinde konuşulan son formülleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 2

ARALIK AYINDA KRİTİK VİRAJ: 17 MİLYON EMEKLİ BEKLEMEDE

Aralık ayıyla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş zammı takvimi resmen başlıyor. Yıl sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından yeni yılda maaşlar güncellenecek. Sürecin işleyişine değinen A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Aralık ayı boyunca bu çalışmalar devam edecek, ancak yeni yıl için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak ve emekliler başta olmak üzere herkes maaşını öğrenmiş olacak" sözleriyle süreci aktardı.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 3

Yaklaşık 17 milyon emekli için ilk etapta bir enflasyon farkının verileceğini belirten Ağaoğlu, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8 ila yüzde 10 civarında bir enflasyon farkı konuşuluyor. Yüzde 8 oranında bir fark yansıtılırsa, şu anda 23 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 25 bin 380 lira seviyesine yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 4

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: İMKANLAR ZORLANACAK

Maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağını, refah payı ve seyyanen zam formüllerinin de devreye girdiğini belirten Ağaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe imkanlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdiğini hatırlattı. Ağaoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçenin imkanlarının zorlanmasını istedi. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyon oranında zam yapılmıştı ancak bu defa enflasyon farkının üzerinde bir artış planlanıyor" dedi.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 5

Masada iki temel formülün bulunduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Birincisi yüzde 5 ila 10 arasında bir refah payı verilmesi. İkincisi ise bütün emeklilerin maaşına yansıyacak şekilde seyyanen bir ödeme yapılması. Kulislerde 10 bin, 7 bin ve 5 bin lira gibi rakamlar telaffuz ediliyor ancak 5 bin liralık artış ihtimali kulislerde çok daha güçlü bir seçenek olarak dillendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 6

Ayrıca prim gün sayısına göre kademeli düzenleme ve 65 yaş üzerindeki emeklilere ilave refah payı verilmesinin de gündemde olduğunu aktaran Ağaoğlu, "En düşük emekli maaşının en az 30 bin lira civarına çekilmesi hedefleniyor" bilgisini paylaştı.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 7

EKONOMİ YÖNETİMİ VE MECLİS TRAFİĞİ HIZLANDI

Sahanın nabzını tutan milletvekillerinin de emeklilerin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiğini ifade eden Ağaoğlu, "Vatandaşla birebir temas halinde olan milletvekilleri, emeklilerin taleplerini bakanlığa iletiyor ve kayda değer bir artış yapılması noktasında beklentilerini aktarıyorlar. Çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı birlikte yürütüyor. Bütçeye olası yansımaları için kapsamlı etki analizleri masaya yatırılmış durumda" şeklinde konuştu.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 8

Düzenlemenin takvimine de dikkat çeken Ağaoğlu, "Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Ocak ayında yasal düzenleme Meclis'e gelecek ve en geç Şubat ayında zamlı maaşlar hesaplara yansıyacak" dedi.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 9

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Aralık ayında sadece emeklilerin değil, doğrudan ve dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücretin de belirleneceğini hatırlatan Tülay Ağaoğlu, "Aralık ayının ikinci haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak; işveren, işçi ve hükümet temsilcileri masaya oturacak. Şu anda 28 bin 75 lira olan asgari ücret için de kulislerde en az 35 bin lira seviyesine yükseltilmesi yönünde beklentiler konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller 10
ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak?
Sonraki Galeri
ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin