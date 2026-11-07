Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için Ankara'da kritik çalışmalar hız kazandı. En düşük emekli aylığının 30 bin liraya, bayram ikramiyelerinin ise 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli artış seçenekleri değerlendirilirken, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren formülleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı Aralık ayında netleşecek.

Ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının, milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için yürüttüğü çalışmalarda kritik aşamaya gelindi. En düşük emekli aylığının 30 bin lira civarına çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor. EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN TL Mİ OLUYOR? RMÜLLERİ Yaklaşık 17 milyon emekli ile asgari ücretlinin gözü kulağı Aralık ayında yapılacak toplantılara kilitlenirken, Ankara kulislerinde konuşulan son formülleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

ARALIK AYINDA KRİTİK VİRAJ: 17 MİLYON EMEKLİ BEKLEMEDE Aralık ayıyla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş zammı takvimi resmen başlıyor. Yıl sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından yeni yılda maaşlar güncellenecek. Sürecin işleyişine değinen A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Aralık ayı boyunca bu çalışmalar devam edecek, ancak yeni yıl için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak ve emekliler başta olmak üzere herkes maaşını öğrenmiş olacak" sözleriyle süreci aktardı.

Yaklaşık 17 milyon emekli için ilk etapta bir enflasyon farkının verileceğini belirten Ağaoğlu, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8 ila yüzde 10 civarında bir enflasyon farkı konuşuluyor. Yüzde 8 oranında bir fark yansıtılırsa, şu anda 23 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 25 bin 380 lira seviyesine yükseliyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: İMKANLAR ZORLANACAK Maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağını, refah payı ve seyyanen zam formüllerinin de devreye girdiğini belirten Ağaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe imkanlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdiğini hatırlattı. Ağaoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçenin imkanlarının zorlanmasını istedi. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyon oranında zam yapılmıştı ancak bu defa enflasyon farkının üzerinde bir artış planlanıyor" dedi.