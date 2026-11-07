Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver borcu anlaşmazlığıyla başlayıp Eskişehir sınırına uzanan kan dondurucu katliamın tüm detayları gün yüzüne çıktı. 28 yaşındaki cani Arif Sefa Özdemir'in; 8 kişiyi katlettiği, 2 kişiyi ağır yaraladığı ve çok sayıda aracı gasp ettiği dehşet yolculuğunu yaklaşık 1 saate ve 50 kilometrelik bir hatta sığdırdığı belirlendi. Gözü dönmüş katilin, kurbanlarından 6'sını ise sadece 15 kilometrelik bir güzergâhta acımasızca öldürdüğü saptandı.
Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasıni almayan gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ BAŞLADI
İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan zanlı, Kıyır köyü güzergahında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.
Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü. Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜ YARALADI, KENT MERKEZİNDE KADINA ATEŞ AÇTI
Kaçışını sürdüren zanlı, Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek ateş açtı. Tır sürücüsü M.K., yaralanırken, yanında bulunan oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P., isimli kadının otomobilini gasp etmek istedi. Kadına ateş açan zanlı, onuda ağır yaraladı.