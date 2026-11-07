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Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver borcu anlaşmazlığıyla başlayıp Eskişehir sınırına uzanan kan dondurucu katliamın tüm detayları gün yüzüne çıktı. 28 yaşındaki cani Arif Sefa Özdemir'in; 8 kişiyi katlettiği, 2 kişiyi ağır yaraladığı ve çok sayıda aracı gasp ettiği dehşet yolculuğunu yaklaşık 1 saate ve 50 kilometrelik bir hatta sığdırdığı belirlendi. Gözü dönmüş katilin, kurbanlarından 6'sını ise sadece 15 kilometrelik bir güzergâhta acımasızca öldürdüğü saptandı.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 1

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasıni almayan gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ KATLİAM ADIM ADIM NASIL YAŞANDI?
Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 2

İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ BAŞLADI
İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan zanlı, Kıyır köyü güzergahında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 3

Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü. Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 4

TIR SÜRÜCÜSÜNÜ YARALADI, KENT MERKEZİNDE KADINA ATEŞ AÇTI
Kaçışını sürdüren zanlı, Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek ateş açtı. Tır sürücüsü M.K., yaralanırken, yanında bulunan oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 5

Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P., isimli kadının otomobilini gasp etmek istedi. Kadına ateş açan zanlı, onuda ağır yaraladı.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 6

ÖĞRETMENLERİ DE ÖLDÜRÜP ESKİŞEHİR'E KAÇTI
Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) de pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Araçta bulunan S.S.G., ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İki öğretmeni öldürdükten sonra 54 ACC 723 plakalı aracı gasp eden zanlı, Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne doğru kaçmaya başladı.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 7

ESKİŞEHİR'DE ARAÇ ÜSTÜNE ARAÇ DEĞİŞTİRDİ
Kaçışını Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönünde sürdüren zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde T.G. ve arkadaşının bulunduğu 26 APL 557 plakalı otomobili silah zoruyla aldı. Kendini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtilen zanlı, daha sonra Taşlık Mahallesi'ne ulaştı.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 8

Gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakan zanlı, yaya olarak kaçmaya başladı. Burada süt satan bir vatandaşa ait 26 NZ 187 plakalı otomobili de gasp ederek yoluna devam etti.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 9

Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan olayda 2 jandarma personeli hafif yaralanırken, Arif Sefa Özdemir etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 10

Katliamın ardından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar katliamının kanlı rotası: 60 dakika, 50 km, 8 ölü 11
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