Milli Takım turladı! TFF’nin kasası doldu | EURO 2024’ten Türkiye ne kadar kazandı?

Gürcistan Çekya ve Avusturya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, bu performansıyla 3 milyon euro daha elde etti. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı, 4 milyon euroluk tur atlama ödülü de kazandı. (son 16'ya kalma 1.5 milyon euro, çeyrek finale çıkma ödülü 2.5 milyon euro)