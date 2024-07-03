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Milli Takım turladı! TFF'nin kasası doldu | EURO 2024'ten Türkiye ne kadar kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:23
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Milli Takım turladı! TFF’nin kasası doldu | EURO 2024’ten Türkiye ne kadar kazandı?

Türkiye, EURO 2024'ün son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı Merih Demiral'ın 2 golüyle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'e kalan Milliler, bu sonuçla kasasını da doldurdu.

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan maçın ardından A Milli Futbol Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi.

Gürcistan Çekya ve Avusturya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, bu performansıyla 3 milyon euro daha elde etti. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı, 4 milyon euroluk tur atlama ödülü de kazandı. (son 16'ya kalma 1.5 milyon euro, çeyrek finale çıkma ödülü 2.5 milyon euro)

MİLLİ TAKIM'IN KASASI DOLDU
A Milli Futbol Takımı, bu performansıyla toplamda 16 milyon 250 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
- Galibiyet primi: 3 milyon euro
- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro
- Çeyrek finale kalma ödülü: 2.5 milyon euro

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