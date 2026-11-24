Eyüpsultan'daki adresinde yapılan aramada Hakan İ.'nin çalışma masasının üst çekmecesinde, aramada malzeme kaçırmak amacıyla özel olarak yapılmış gizli bölme bulundu. Bu bölmede aranan Sevda K.'ya ait kimlik notu ve bankamatik kartı, dolap üzerinde ise "Umuda Tutundum" başlıklı 604 sayfayı aşan el yazması eylem ve cezaevi günlükleri ele geçirildi. Dev-Genç sorumlusu olarak kod isimle Merkezi Komite ile şifreli yazışmalar yaptığı, cezaevinde ise havalandırma duvarından pet şişe içinde not atarak haberleştiği saptandı.