DHKP-C’nin karanlık hücreleri çökertildi: Silah depoları ve eylem talimatları deşifre oldu
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terör örgütü DHKP-C’ye yönelik 13 Ekim’de düzenlediği şafak operasyonunun ardından, soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. 24 şüphelinin yakalandığı, cezaevindeki 8 şüphelinin de eylemleriyle dahil edildiği soruşturmada, örgütün cephanelik olarak kullandığı ganyan bayileri, taksi durağı koltuklarına gizlenen silahlar, suikast pazarlıkları ve esnaftan toplanan haraç çarkı deşifre edildi.
Örgütün Gazi Mahalli Alan Sorumlusu olduğu belirtilen Meryem Ö.'nün, Devrimci Memur Hareketi (DMH) ve Halk Sağlığı yapılanmasında da sorumlu olduğu kaydedildi. Eyüpsultan'daki TAYAD evinde bulunamayan Ö.'nün adresinde çok sayıda yasaklı yayın ve broşür ele geçirildi.
1 Mayıs 2016 Gazi Polis Merkezi'nin taranması, Aralık 2016'da çakarlı savcı aracına ateş açılması gibi eylemlerle bağlantısı bulunan Ö.'nün, eylem talimatlarını sözlü vermek yerine kağıtlara yazıp okuttuktan sonra tuvalette yakarak imha ettiği ve "Feride" kod adıyla şifreli yazışmalar yürüttüğü belirtildi.
Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Gaziantep doğumlu Hüseyin K.'nin örgüt bünyesinde Gaziantep, İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum ve Devrimci İşçi Hareketi (DİH) sorumluluklarını yürüttüğü belirlendi. K.'nin 27 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ikameti önüne giden otobüste yakalanarak tutuklandığı, 30 Mart 2019 tarihinde AK Parti Seçim Bürosuna saldırı yapılması talimatını verdiği ve 30-31 Mart 2016 tarihlerinde TOMA'ya molotof attığı tespit edildi. Hakkında 34'ü sabıka kaydı olmak üzere çok sayıda işlem bulunuyor.