Derya Uluğ kına gecesinde gelenekleri yaşattı! Bindallısı dikkat çekti

Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Derya Uluğ ve Asil Gök, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Haziran ayında nişanlanan çiftin yakın çevreleriyle bir araya geldiği geceden renkli kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Ortak müzisyen arkadaşları aracılığıyla tanışan ikili, Derya Uluğ'un İstanbul'da sahne almaya başladığı dönemde Asil Gök'ün kendisine eşlik etmesiyle yakınlaşmıştı.

Zamanla hem özel hayatlarını hem de müzik çalışmalarını birleştiren çift, uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

DÜĞÜN 25 KASIM'DA Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök, haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. 25 Kasım'da dünyaevine girmeye hazırlanan çift, düğün öncesinde yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı özel bir kına gecesi düzenledi.

KINA GECESİNDE GELENEKLERİ YAŞATTI Kına gecesinde geleneksel detayları tercih eden Derya Uluğ, kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti. Özel tasarım tefiyle poz veren şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde bindallı giyerek kına geleneğini yerine getirdi. Eline kına yakılan Uluğ, geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak evlilik öncesi heyecanını takipçilerine yansıttı.

GERİ SAYIM BAŞLADI Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gecede renkli ve duygusal anlar yaşandı. Derya Uluğ'un kına gecesinden paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, hayranları da sosyal medyada şarkıcıya tebrik mesajları gönderdi.