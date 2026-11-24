Ukrayna'dan 2 bin mil uzakta gece operasyonu! Akdeniz'deki saldırının ardından Libya'dan dünyaya kritik mesaj
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tehlikeli tırmanış Akdeniz'e taşındı. Ukrayna'nın Libya'nın Bingazi Limanı'nda demirli Rus gemisini deniz İHA'sıyla hedef aldığı saldırı, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Moskova'ya yaklaşık 2 bin mil uzaklıkta gerçekleştirilen saldırıya Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den sert tepki geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın coğrafyası giderek genişliyor. Ukrayna'nın, Rusya'ya ait gemileri hedef alan saldırısı bu kez Akdeniz'de, Libya'nın Bingazi Limanı'nda gerçekleşti. BBC'nin aktardığı bilgilere göre Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından koordineli şekilde düzenlenen gece operasyonunda, Rusya'ya ait Merkury korveti hedef alındı.
Moskova'ya yaklaşık 2 bin mil uzaklıktaki limanda gerçekleştirilen saldırı, savaşın yalnızca iki ülkenin topraklarıyla sınırlı kalmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölge ticaretini de tehlikeye atan saldırıyı "örnek bir operasyon" olarak nitelendirirken, Ukrayna'nın Libya kıyıları açıklarında düzenlediği deniz operasyonunda Rus savaş gemisi Merkury'yi batırdığını ileri sürdü.
Saldırının ardından Libya'da güvenlik endişeleri büyürken, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) da gelişmelere ilişkin derin endişesini dile getirdi.
LİBYA BAŞBAKANI'NDAN ÇOK SERT UYARI: BU TEHLİKELİ BİR KUMAR!
Bingazi Limanı'ndaki saldırının ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Gianluca Alberini ile görüşen Dibeybe, Libya'da bağımsız hareket eden askeri grupların ülkeyi Rusya-Ukrayna savaşının ve Sudan'daki çatışmaların içine çekme riski taşıdığına dikkat çekti.