Saldırıların sivil deniz taşımacılığı üzerindeki olası etkileri, Akdeniz'deki ticari faaliyetlerin güvenliğine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

AKDENİZ'DE TEHLİKELİ EMSAL ENDİŞESİ Bingazi Limanı'ndaki saldırı yalnızca Libya'yı değil, uluslararası deniz taşımacılığını da yakından ilgilendiren bir güvenlik sorununu gündeme taşıdı. BBC'nin değerlendirmesine göre Ukrayna'nın kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta, görünüşte tarafsız bir limanda bulunan Rus gemisini hedef alabilmesi, savaşın coğrafi sınırlarının ne ölçüde genişleyebileceği sorusunu gündeme getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA'NIN ÖTESİNE TAŞIYOR Ukrayna'nın Libya açıklarındaki saldırısı, savaşın farklı coğrafyalara yayılan etkilerinin son örneği oldu. Daha önce Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga petrol terminali, Finlandiya Körfezi'ndeki Rus yük gemileri ve Sibirya'nın derinliklerindeki askeri hedefler de Ukrayna'nın uzun menzilli operasyonlarının hedefi olmuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen "Örümcek Ağı Operasyonu"nda ise Ukrayna, özel olarak modifiye edilmiş bir kamyondan fırlatılan patlayıcı yüklü İHA'larla Rusya'daki stratejik bombardıman uçaklarını hedef almıştı.