Rock müzik dünyasının acı kaybı: Asena Özçetin hayatını kaybetti!

Türk rock ve metal müzik dünyasının tanınan isimlerinden, birçok grupta solist olarak yer alan Asena Özçetin, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Türk rock ve metal müzik dünyasının tanınan isimlerinden Asena Özçetin, 53 yaşında hayatını kaybetti. 30 yılı aşkın süredir müzik kariyerini sürdüren ve birçok grupta solist olarak yer alan Özçetin'in trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

VEFAT HABERİNİ MESLEKTAŞI DUYURDU Asena Özçetin'in vefatını meslektaşı Ogün Sanlısoy duyurdu. Sanlısoy, paylaşımında "Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle" ifadelerini kullanarak müzisyene veda etti.

1991 YILINDA ÇİZGİ ÖTESİ GRUBUNU KURDU 1990'ların başında Ankara'da sahneye adım atan Asena Özçetin, 1991 yılında Çizgi Ötesi grubunu kurdu. Daha sonra Hard Lines adını alan grupla 1996 yılına kadar sahne alan Özçetin, müzik kariyeri boyunca Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'da baş vokalist olarak görev yaptı.

BÜYÜK FESTİVALLERDE SAHNE ALDI, SOLO ALBÜM ÇIKARDI Karakedi grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde dinleyiciyle buluşan Asena Özçetin, 2009 yılında "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünü yayımladı.