Dilekçedeki en dikkat çekici detaylardan biri ise Aleyna Kalaycıoğlu 'nun, Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği konum bilgisi oldu. Aile, söz konusu konum paylaşımı olmasaydı Kadayıfçıoğlu'nun, Kubilay ve arkadaşlarının bulunduğu yeri tespit edemeyeceğini savunarak, Aleyna hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay, 15-20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay bu amaçla, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.

Kalaycıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan, bu talep kabul görmezse cinayete yardım etmekten cezalandırılmasını isteyen aile, Zuhal Kalaycıoğlu ve diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan ceza talebinde bulundu.

Grup araçta beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen karara itiraz eden aile, istinaf başvurusunda bulundu.

"SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANDI"

Sabah'ın haberine göre ulaşılan istinaf dilekçesinde, saldırının anlık bir tartışma sonucu değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği savunuldu. Olaydan yaklaşık beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesi, araç takibi, konum paylaşımı ve olay yerine yönelik hazırlıkların bu planlamayı ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, Kadayıfçıoğlu'nun durumdan haberdar olduktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine olay yerine gitmeyi tercih ettiği vurgulandı.

Aradan geçen beş saatin saldırıdan vazgeçmek için yeterli olduğu ifade edildi. Olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinde Bertin Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin bir araya geldiği, Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ilettiği, Bertin Yıldız'ın ise olay yerine önceden giderek gözcülük yaptığı iddia edildi. Aile, bu gelişmelerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini savundu.