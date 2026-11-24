Kubilay cinayetinde yerel mahkeme kararına itiraz! İstinaf dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın çakarlı lüks araçlardan açılan ateşle öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği karar istinafa taşındı. Acılı ailenin sunduğu istinaf dilekçesinde, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararının bozularak "azmettirme" ya da "yardım etme" suçundan cezalandırılması, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’na verilen müebbet hapis cezasının ise cinayetin "tasarlanarak" işlenmesi gerekçesiyle artırılması talep edildi.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurdu. Ulaşılan istinaf dilekçesinde, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Dilekçedeki en dikkat çekici detaylardan biri ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği konum bilgisi oldu. Aile, söz konusu konum paylaşımı olmasaydı Kadayıfçıoğlu'nun, Kubilay ve arkadaşlarının bulunduğu yeri tespit edemeyeceğini savunarak, Aleyna hakkındaki beraat kararına itiraz etti.
Kalaycıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan, bu talep kabul görmezse cinayete yardım etmekten cezalandırılmasını isteyen aile, Zuhal Kalaycıoğlu ve diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan ceza talebinde bulundu.
Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay, 15-20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay bu amaçla, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.
Grup araçta beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen karara itiraz eden aile, istinaf başvurusunda bulundu.
"SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANDI"
Sabah'ın haberine göre ulaşılan istinaf dilekçesinde, saldırının anlık bir tartışma sonucu değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği savunuldu. Olaydan yaklaşık beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesi, araç takibi, konum paylaşımı ve olay yerine yönelik hazırlıkların bu planlamayı ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, Kadayıfçıoğlu'nun durumdan haberdar olduktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine olay yerine gitmeyi tercih ettiği vurgulandı.
Aradan geçen beş saatin saldırıdan vazgeçmek için yeterli olduğu ifade edildi. Olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinde Bertin Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin bir araya geldiği, Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ilettiği, Bertin Yıldız'ın ise olay yerine önceden giderek gözcülük yaptığı iddia edildi. Aile, bu gelişmelerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini savundu.