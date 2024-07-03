Merih Demiral’dan bozkurt işaretli sevinç! Sebebini açıkladı

Mert Günok'un son dakikalarda yaptığı kurtarışa da değinen Merih, şöyle konuştu:

"Mert ağabeyin gerçekten maşallahı vardı. Maçtan sonra konuştuk, kurtarışa inanamadım, hala etkisindeyiz, muhteşem bir kurtarış, canlı gördüğüm belki de en iyi kurtarışlardan biri. Mert ağabey bunu hak ediyor, bizim en yaşlı futbolcumuz, bize her zaman yol gösteriyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi. Kariyerimde birçok iyi maç var ama milli takım özelinde de iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak çok mücadele ettik. Hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele etti. Muhteşem bir mücadele vardı, ben de o mücadelenin içindeyim. Takımla gurur duyuyorum, inanılmaz hisler, inşallah devamını da getiririz."