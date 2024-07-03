Merih Demiral'dan bozkurt işaretli sevinç! Sebebini böyle açıkladı

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını çeyrek finale yazdırdı. Demiral ile maçın son dakikalarında çıkardığı kurtarış ile takımın kazanmasında büyük pay sahibi olan Mert Günok basın karşısına çıktı. Demiral çok konuşulan gol sevinciyle ilgili konuştu.

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