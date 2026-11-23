Bursa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi girişinde rögarların tıkanması sonucu yollar göle dönerken su birikintilerinde mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Bölgede trafik akışı durdurulurken kent genelinde yaklaşık 50 eve su baskını ihbarı yapıldı.

Küçük Sanayi girişinde biriken yağmur suları nedeniyle yoldan geçmeye çalışan araçların büyük bölümü arızalanarak ilerleyemedi. Bazı araçlar ise suyun içinde mahsur kaldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ! 10 ARAÇ MAHSUR KALDI

İhbar üzerine bölgeye çekiciler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI

Yağış nedeniyle bölgede yaşanan yoğunluğun ardından trafik polisleri önlem aldı. 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişi araç trafiğine kapatıldı.

YAKLAŞIK 50 EVE SU BASKINI İHBARI

Sağanak yağış, Bursa'nın farklı mahallelerinde de su baskınlarına neden oldu. Kent genelinde yaklaşık 50 eve ilişkin su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşandı.

Kent genelinde yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.