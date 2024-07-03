Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Montella’dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını hissettik

2008'DEN BU YANA TARİH BİR SONUÇ'

Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Montella, "Tarihi bir sonuç aslında. Çünkü 2008'de son 16'ya kalınmıyordu. Aslında biz 2008'i yakalamış bulunmaktayız." dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKINLIĞINI HİSSETTİK'

Hollanda maçı hakkında da konuşan Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Gurur meselesi yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Rakibimiz Hollanda güçlü ama bu galibiyette yürekle oynayan bir takımımız var. 4 günümüz var. Hem enerjimizi toparlayacağız hem de hazırlığımızı yapacağız." dedi.