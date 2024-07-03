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Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Montella'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını hissettik

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 01:44 Güncelleme: 03.07.2024 01:54
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Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Montella’dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını hissettik

A Milli Futbol Takımımız, nefeslerin tutulduğu maçta çeyrek finale yükseldi. EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kapan A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son 16 turundaki 2-1'lik Avusturya maçının ardından konuştu.

EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, değerlendirmelerde bulundu.

'TAKIM RUHUNU SONUNA KADAR YANSITTIK'

Tüm oyuncuların takım ruhunu ortaya koyduğunu belirten Vincenzo Montella, "Yorgunuz biraz. Bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık." dedi ve "Bu takım ruhunu ilk gördüğüm maç Hırvatistan deplasmanıydı. Oyuncularım için çok mutluyum. Bizi takip eden milyonlarca insanımızı canı gönülden kutlarım. Belki ilk maçlarda takım ruhunda aksaklıklar vardı ama bu maç itibarıyla takım ruhunu tekrar ortaya koyan oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

2008'DEN BU YANA TARİH BİR SONUÇ'

Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Montella, "Tarihi bir sonuç aslında. Çünkü 2008'de son 16'ya kalınmıyordu. Aslında biz 2008'i yakalamış bulunmaktayız." dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKINLIĞINI HİSSETTİK'

Hollanda maçı hakkında da konuşan Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Gurur meselesi yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Rakibimiz Hollanda güçlü ama bu galibiyette yürekle oynayan bir takımımız var. 4 günümüz var. Hem enerjimizi toparlayacağız hem de hazırlığımızı yapacağız." dedi.

Bizim Çocuklar çeyrek finalde!Bizim Çocuklar çeyrek finalde!
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