Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Bekle bizi Hollanda
Milli takımımız bu akşam EURO 2024 Son 16 Turu’nda bugün Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Arthur Dias yönetti. Müsabakada Merih Demirbaşın 57. saniyede attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü oldu. Ve Merih Demiral'dan ikinci bir gol geldi. Nefeslerin tutulduğu maçta millilerimiz, zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvada çeyrek final biletini kaptı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda bugün Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Arthur Dias düdüğü çaldı.
ÇEYREK FİNALDEYİZ!
ÇEYREK FİNALDEYİZZZZZ!!!!🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/omgDanf95N— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
Gregoritsch'in golüyle Avusturya farkı bire indirdi.
Gregoritsch'in golüyle Avusturya farkı bire indirdi. pic.twitter.com/kqkFbA8s4o— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
59' MERİH DEMİRAL'DAN İKİNCİ GOL! İŞTE O ANLAR
⚽GOOOLLL! MERİH MERİH MERİH DEMİRALLLL!!! ONUN GECESİ!! MÜKEMMEL YÜKSELDİ KAFAYI ATTI! pic.twitter.com/HsgjE90KLC— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
DAKİKA 1 GOL 1!
GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!!
⚽GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!! pic.twitter.com/hn017cXfn7— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
MERİH DEMİRAL'DEN TARİHE GEÇEN GOL
1. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral'ın vuruşu ağlarla buluştu.
Böylece Merih Demiral'ın Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz oldu.
16 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL AŞKINA
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Son olarak EURO 2008'de yarı final oynayan milliler, 2012'de turnuvaya katılamamış, EURO 2016 ve EURO 2020'de ise grup aşamalarında organizasyona veda etmişti. Milliler, Avusturya engelini geçerek adından söz ettirmek amacında.
ABDULKERİM DÖNÜYOR
Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.
HAKAN VE SAMET CEZALI
Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor.
Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya maçı 11'i şu şekilde:
Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP
İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15'te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.
Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINDA KAYBETMİŞTİ
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.
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