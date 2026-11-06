İstanbul Kongre Merkezi'nde "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen dev forumda dikkat çeken anlardan biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Halepli Bana Alabed'in buluşması oldu.

Başkan Erdoğan'a, savaş ve açlıkla mücadele eden çocukların sembolü olan kelebek figürünü hediye eden Alabed, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol model ve gelecekte onun gibi büyük bir lider olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların ve ailelerin yaşadığı dramı gösteren görüntüleri büyük bir acıyla takip ettiğini belirten Alabed, bu manzaraların kendisine Halep'te geçirdiği karanlık günleri hatırlattığını söyledi.