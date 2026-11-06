Savaşın acılarını dünyaya duyurmuştu! Başkan Erdoğan ile Halepli Bana Alabed 10 yıl sonra yeniden bir arada
Suriye'deki kanlı savaş sırasında sosyal medya paylaşımlarıyla Haleplilerin yaşadığı dramı tüm dünyaya duyuran ve 10 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan Bana Alabed, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum 2026'nın açılışında gerçekleşen duygu dolu buluşmada Alabed, Başkan Erdoğan'a savaş ve açlıktan etkilenen çocukları temsil eden anlamlı bir kelebek figürü hediye etti.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen dev forumda dikkat çeken anlardan biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Halepli Bana Alabed'in buluşması oldu.
Başkan Erdoğan'a, savaş ve açlıkla mücadele eden çocukların sembolü olan kelebek figürünü hediye eden Alabed, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol model ve gelecekte onun gibi büyük bir lider olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki çocukların ve ailelerin yaşadığı dramı gösteren görüntüleri büyük bir acıyla takip ettiğini belirten Alabed, bu manzaraların kendisine Halep'te geçirdiği karanlık günleri hatırlattığını söyledi.
"HİÇBİR ÇOCUĞUN BÖYLE YAŞAMASINI İSTEMİYORUM"
Dünyanın farklı bölgelerinde çocukların benzer acılar yaşamaya devam ettiğine dikkat çeken Alabed, "Artık hiçbir çocuğun böyle yaşamasını istemiyorum. Okula gidebilmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını istiyorum. İşte bu yüzden onların hakları için mücadele ediyorum. Hikayelerini, dünyanın dört bir yanındaki herkesin duyabilmesi için seslendiriyorum." dedi.
"SURİYE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUĞUNDA HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜYDÜ"
Ülkesinden ayrıldıktan sonra Suriye'nin yeniden özgürlüğüne kavuşacağına inanmakta uzun süre güçlük çektiğini belirten Alabed, "Suriye özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatımın en güzel günüydü. Bu, onur verici bir deneyimdi ve o gün büyük bir mutluluk yaşadım. Çünkü çocukların yeniden gülümsediğini, yeniden özgür olduklarını görebildim. Zaten tek hayalim de buydu. Elbette Suriye'nin hikâyesinin o gün sona erdiğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DEKİ OKULLAR HALA YIKIK DURUMDA"
Çocuk hakları için uluslararası alanda mücadelenin aralıksız sürmesi gerektiğini vurgulayan Alabed, çocukların ailelerine destek olmak amacıyla çalışmak zorunda kaldığını ve bu nedenle eğitimden mahrum bırakıldığını belirtti. Suriye'deki eğitim altyapısının durumuna da dikkat çeken Alabed, "Suriye'deki okullar hala yıkık durumda. Geleceğimizi yeniden inşa edebilmemiz için bu okulların onarılmasına yardım etmeliyiz." dedi.
Çocukların dünyayı değiştirecek yegane güç olduğunu ifade eden Alabed, geleceğe çocukların yön vereceğini ve bu nedenle onların haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğini dile getirdi.
ULUSLARARASI ÖDÜLÜNÜ DÜNYA ÇOCUKLARINA ADADI: TÜRKÇE SESLENDİ
Çok sayıda uluslararası zirvede mazlum çocukların sesi olan ve 2025 Uluslararası Çocuk Barış Ödülü'ne layık görülen Alabed, ödülünü dünyanın farklı bölgelerinde çatışmalardan etkilenen çocuklara adadığını belirterek, "Bu ödül yalnızca benim için değil, Gazze, Ukrayna, Sudan ve Kongo'daki çocukların sesi içindi. Sadece benim ülkem değil." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının sonunda Türkçe konuşarak dünyaya seslenen Alabed, "Benim mesajım basit; biz çocuğuz. Lütfen bizi dinleyin. Biz ne olduğunu anlıyoruz." dedi.