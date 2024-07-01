Portekiz penaltılarda çeyrek finalde!
EURO 2024'te çeyrek finalistler belirlenmeye devam etti. Günün ikinci maçında Portekiz ile Slovenya ile kozlarını paylaştı. Portekiz, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta Slovenya'yı seri penaltı atışları sonucunda eledi ve çeyrek finale yükseldi.
EURO 2024 çeyrek finale yükselme mücadelesinde Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaştı.
PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE
Daniele Orsato yönetimindeki karşılaşma Frankfurt Arena'da oynandı. Heyecan dolu müsabakanın normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.
Seri penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Portekiz adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo'nun gözyaşları
Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo'nun gözyaşları 😢 pic.twitter.com/30ZZLjFYoo— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
Cristiano ronaldo penaltıyı kaçırdı!
CRISTIANO RONALDO PENALTIYI KAÇIRDI! 😮 pic.twitter.com/C5JtXTOdT2— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
90 Dakika Sonucu | Portekiz 0-0 Slovenya
Uzatmalara gidiliyor!
Jan Oblak, Ronaldo'ya geçit vermiyor!
Jan Oblak, Ronaldo'ya geçit vermiyor! ❌#EURO2024 pic.twitter.com/FUFEb8qV9v— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
Benjamin Sesko çok etkili geldi ama iyi bitiremedi!
Benjamin Sesko çok etkili geldi ama iyi bitiremedi! 💨#EURO2024 pic.twitter.com/8nDaPCoBmv— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
Hakemin topu geri çekmesine Ronaldo'nun tepkisi
Hakemin topu geri çekmesine Ronaldo'nun tepkisi 😅#EURO2024 pic.twitter.com/C9AA7h4FJx— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇININ İLK 11'LERİ
Porrtekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palninha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
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