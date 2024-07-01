02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Portekiz penaltılarda çeyrek finalde!

Giriş: 01.07.2024 21:59 Güncelleme: 02.07.2024 01:26
ABONE OL
Portekiz penaltılarda çeyrek finalde!

EURO 2024'te çeyrek finalistler belirlenmeye devam etti. Günün ikinci maçında Portekiz ile Slovenya ile kozlarını paylaştı. Portekiz, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta Slovenya'yı seri penaltı atışları sonucunda eledi ve çeyrek finale yükseldi.

EURO 2024 çeyrek finale yükselme mücadelesinde Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaştı.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE

Daniele Orsato yönetimindeki karşılaşma Frankfurt Arena'da oynandı. Heyecan dolu müsabakanın normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.

Seri penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Portekiz adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo'nun gözyaşları

Cristiano ronaldo penaltıyı kaçırdı!

90 Dakika Sonucu | Portekiz 0-0 Slovenya

Uzatmalara gidiliyor!

Jan Oblak, Ronaldo'ya geçit vermiyor!

Benjamin Sesko çok etkili geldi ama iyi bitiremedi!

Hakemin topu geri çekmesine Ronaldo'nun tepkisi

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇININ İLK 11'LERİ

Porrtekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palninha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör