2026'DA ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL DEĞİŞTİ? AA Finans'ın yıl boyunca gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ile gerçekleşen rakamlar şöyle sıralandı: Ay Aylık enflasyon beklentisi Gerçekleşen enflasyon Ocak %4,21 %4,84 Şubat %2,87 %2,96 Mart %2,40 %1,94 Nisan %3,19 %4,18 Mayıs %1,65 %1,71 Haziran %1,04 %0,99 Temmuz %1,82 %1,78 Ağustos %1,86 %1,84 Eylül %2,18 %1,84 Ekim %2,20 Henüz açıklanmadı

ENFLASYON VERİLERİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK? Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da güncellenecek. Kesin artış oranları ise kasım ve aralık ayı verilerinin ardından belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışları, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte dört aylık enflasyon birikimi netleşecek. Kasım ve aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin altı aylık zam oranı kesinleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABI Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammı ile varsa enflasyon farkı esas alınıyor. Altı aylık enflasyonun ilgili dönemdeki toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşan fark, yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanıyor.