Milyonların maaş hesabı değişecek! İşte 21 ekonomistten ekim ayı ve yıl sonu enflasyon tahmini
Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde 21 ekonomistin katılımıyla hazırlanan beklenti anketi, piyasaların odağına yerleşti. Ekonomistlerin ekim ayı ve yıl sonuna ilişkin tahminleri dikkat çekerken, açıklanacak enflasyon rakamları memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş zamlarının hesaplanmasında da belirleyici olacak.
Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacağı rakamlar öncesinde AA Finans'ın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi'nde dikkat çeken veriler yer aldı. Ankete katılan 21 ekonomistin tahminleri, ekim ayında yıllık enflasyonun gerileyebileceğine işaret etti.
21 EKONOMİSTİN EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı.
Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti. Eylül ayında TÜFE, aylık bazda yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti.
YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin yüzde 2,20'lik aylık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Bu tahmin, yıllık enflasyonda 0,45 puanlık düşüş beklendiğini ortaya koyuyor.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,64
Ankette ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu. Eylül ayında yüzde 29,66 olarak hesaplanan yıl sonu beklentisi, ekim anketinde yüzde 29,64'e geriledi. Böylece ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin ortalama tahmininde sınırlı bir düşüş yaşandı.