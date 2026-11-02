Gökyüzünden füze gibi indi, alev topuna dönüştü! ABD'de 9 kişilik özel jet yerleşim alanına çakıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, 9 kişiyi taşıyan Learjet 60 tipi özel jet yerleşim alanına düştü. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönüşen uçak, bölgede büyük paniğe neden oldu. Texas'tan Bahamalar'a gitmek üzere havalanan jetin yerleşim yerlerinin arasına düştüğü anlar kameralara yansıdı.

ABD basınında yer alan haberlere göre kaza, Florida eyaletinin Palm Beach bölgesindeki Greenacres mevkiinde meydana geldi.

Texas'tan Bahamalar'a gitmek üzere havalanan ve içerisinde 9 kişinin bulunduğu öğrenilen Learjet 60 tipi özel jet, henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek yerleşim alanına düştü.

Uçağın yere çarptığı ve çarpmanın etkisiyle alev topuna dönüştüğü anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları ile güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, jetin büyük bir hızla yere çarptığı ve ardından gökyüzünü kaplayan dev bir alev topunun oluştuğu görüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI: ŞERİF OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ve kurtarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olası patlama ve yangın riskine karşı çevrede önlem aldı. Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazanın meydana geldiği yolun bir bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"FÜZE GİBİ DÜŞTÜ" YORUMLARI

Kazaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Uçağın düşüş anını izleyen kullanıcılar, "Uçağın düşme hızı ve şekli adeta bir füzeyi andırıyordu." yorumlarında bulundu.

Kazanın kesin nedenine ve uçakta bulunan 9 kişinin akıbetine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.