CHP’deki arınma süreci kapsamında bu kez farklı bir adım atıldı. Partinin resmi internet sitesinden Özgür Özel’in genel başkanlık dönemine ait tüm haberler, basın açıklamaları ve TBMM konuşmaları kaldırıldı.

CHP ile Yeni Parti hattındaki siyasi sürtüşmede dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dün yeni bir hamle daha yapan CHP yönetimi, Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2023-2026 yıllarına ait tüm haberleri, basın açıklamalarını ve TBMM konuşmalarını resmi internet sitesinden temizledi. Buna ek olarak Özel'in miting ve TV konuşmalarının dahi chp.org.tr adresli siteden kaldırıldığı görüldü.

3 YILLIK KURMAYLARI DA GİTTİ

Sabah Gazetesi'nden Murat Yıldırım'ın haberine göre, temizlik işlemi sadece Özgür Özel ile sınırlı kalmadı. Söz konusu 3 yıllık süre zarfında Özel'in kurmaylarının yaptığı tüm açıklamalar ve basın toplantıları da internet sitesinden silindi. Mutlak butlan davasında Yargıtay aşamasının tamamlanmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Merkezi'ndeki son resimlerinin indirileceği de öne sürülmüştü.

Geçen hafta yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı da doğrulayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Mahkeme kararı kesinleştiğinde tabii ki Özgür Özel ve o dönemki yönetimi yok hükmünde sayılmış oluyor. Bu durum karşısında buradaki tüm iş ve eylemler de yok sayılacaktır. İnternet sayfası, buradaki düzenlemeler, çalışmalar, partinin materyalleri... Bunların tamamı yok sayılacaktır" bilgisini paylaşmıştı.