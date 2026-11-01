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Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manavgat'ta üreticinin hasat hazırlığı yaptığı tarlalar suya gömülünce tonlarca emek adeta çöp oldu. 300 dönümde yaklaşık 120 ton pamuk arazide kalırken 50 dönümlük kabak ekili alan da zarar gördü. Üreticilerin toplam kaybının 10 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, üreticiyi kara kara düşündürdü. Hasat için gün sayan çiftçilerin tarlaları bir anda göle dönerken, bölgede büyük çaplı tarımsal kayıp yaşandı.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 2

Manavgat'ta önceki gün etkili olan sağanak yağışlar, Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 3

Sağanak yağmurdan zarar gören bölgelerde inceleme yapan Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, traktörler ile arazileri gezerek incelemelerde bulundu.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 4

ÜRETİCİLERE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Bölgeye gelen ve zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Manavgat'ta son 2 günde metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştü." dedi.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 5

Metin "Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende köylerimizde yoğun yağıştan dolayı tarladaki pamuklar toplanamadı. Pamuk tarlaları sular altında. Hasat için makinenin bu tarlalara girmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 6

Tarlası sular altında kalan üreticilerden Perakende Muhtarı Emin Güzel de şöyle konuştu:

-"Tarlamızdaki pamuklarımız kısa süre önce yağan yağmurdan dolayı toplanamamıştı."

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 7

"120 TON ARAZİDE KALDI"

-"Tam kurudu ve makine tarlaya girdiği anda bu afet yaşandı. Gördüğünüz gibi pamuklarımız sular altında. Bu bölgede 300 dönüm arazide yaklaşık 120 ton pamuk arazide kaldı. Maddi değeri 6 milyon lira dolayında."

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 8

Pamuk tarlasının yanında 50 dönümlük alanda ekili bulunan kabakların da sular altında kaldığını belirten Güzel konuşmasını şöyle tamamladı:

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 9

"Kabak her gün toplanan bir ürün. Günlük ortalama 6 top dolayında ürün hasat ediyoruz. Kilogramı 35 liradan satılıyor. En az 20 Kasım'a kadar hasadımız devam edecekti. Toplam zararımız 3,5 milyon liranın üzerinde."

Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL 10

Arazilerdeki zararın 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

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