Bölgenin "beyaz altın"ında büyük kayıp! 120 tonluk emek tarlada kaldı zarar 10 milyon TL

Manavgat'ta üreticinin hasat hazırlığı yaptığı tarlalar suya gömülünce tonlarca emek adeta çöp oldu. 300 dönümde yaklaşık 120 ton pamuk arazide kalırken 50 dönümlük kabak ekili alan da zarar gördü. Üreticilerin toplam kaybının 10 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, üreticiyi kara kara düşündürdü. Hasat için gün sayan çiftçilerin tarlaları bir anda göle dönerken, bölgede büyük çaplı tarımsal kayıp yaşandı.

Manavgat'ta önceki gün etkili olan sağanak yağışlar, Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Sağanak yağmurdan zarar gören bölgelerde inceleme yapan Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, traktörler ile arazileri gezerek incelemelerde bulundu.

ÜRETİCİLERE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI Bölgeye gelen ve zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Manavgat'ta son 2 günde metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştü." dedi.