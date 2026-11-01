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Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Futbol tarihine damga vuran teknik direktörler, kazandıkları kupalar, taktiksel yenilikleri, uzun süreli başarıları ve bıraktıkları miras üzerinden değerlendirildi. Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve José Mourinho gibi efsane isimlerin yer aldığı 50 kişilik sıralamada Türk futbolunun önemli teknik adamları da kendilerine yer buldu. Peki, futbol tarihinin en iyi teknik direktörü kim? İşte tüm zamanların en iyi teknik direktörleri...

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 1

Futbol dünyasında bazı teknik direktörler kazandıkları kupalarla, bazıları geliştirdikleri oyun sistemleriyle, bazıları ise yıllarca sürdürdükleri başarılarla tarihe geçti. Avrupa'nın dev kulüplerini zirveye taşıyan isimler, yalnızca elde ettikleri sonuçlarla değil, futbolun gelişimine yaptıkları katkılarla da öne çıktı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 2

Futbol tarihine damga vuran teknik direktörler, kazandıkları kupalar, geliştirdikleri taktikler ve bıraktıkları miras üzerinden yeniden değerlendirildi. Yapay zekanın yapmış olduğu özel sıralamada Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve José Mourinho gibi efsaneler üst sıralarda yer alırken Fatih Terim ile Şenol Güneş de en iyi 50 teknik direktör arasına girdi. Peki, futbol tarihinin en iyi teknik direktörü kim?

İşte efsane isimlerin unutulmaz başarıları ve 50'den 1'e sıralamanın tamamı...

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 3

ZİRVENİN SAHİBİ SIR ALEX FERGUSON! 27 YILLIK HANEDANLIK

Listenin ilk sırasında İskoç teknik direktör Sir Alex Ferguson yer aldı. Manchester United'ın başında 1986'dan 2013'e kadar görev yapan Ferguson, İngiliz futbolunda uzun yıllar süren bir başarı dönemi oluşturdu.

Manchester United ile 13 Premier Lig, 5 FA Cup ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Ferguson, 1999 yılında Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanarak tarihi üçlemeye imza attı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 4

Ferguson'un başarıları Manchester United ile sınırlı kalmadı. İskoçya'da Aberdeen'i çalıştırdığı dönemde 3 lig şampiyonluğu ve 1983 Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi yaşadı.

Farklı oyuncu nesilleriyle zirvede kalabilmesi, kadrolarını yeniden yapılandırması ve uzun yıllar süren başarıları, Ferguson'u değerlendirmede ilk sıraya taşıdı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 5

PEP GUARDIOLA FUTBOLUN TAKTİK ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Listenin ikinci sırasında İspanyol teknik direktör Pep Guardiola bulunuyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'deki başarılarıyla dikkat çeken Guardiola, modern futbolun taktiksel gelişiminde önemli rol oynadı.

Barcelona'nın başında 2009 ve 2011 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Guardiola, 2009'da bir takvim yılı içinde altı kupa kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 6

Bayern Münih'teki döneminin ardından Manchester City'nin başına geçen İspanyol çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Guardiola, 2023 yılında Manchester City'yi ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı ve aynı sezon üçleme yaptı.

Topa sahip olma, pozisyon oyunu, alan paylaşımı ve önde baskı sistemlerine getirdiği yenilikler, Guardiola'nın futbol tarihindeki yerini güçlendirdi.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 7

CARLO ANCELOTTI VE 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

Üçüncü sırada İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yer aldı. Milan ve Real Madrid ile kazandığı Avrupa kupaları sayesinde Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti, organizasyonda 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024 yıllarında kupayı kaldıran deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'daki lig başarıları, Ancelotti'nin farklı futbol kültürlerine uyum sağlayabilme becerisini ortaya koydu.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 8

JOSE MOURINHO'NUN AMBRAGO DÖNEMİ

Listenin 7. sırasında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yer aldı. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapan Mourinho, kazandığı kupalar ve taktiksel başarılarıyla futbol tarihine damga vurdu.

Porto ile 2003 UEFA Kupası ve 2004 Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Inter'i 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına taşıyarak tarihi üçlemeye imza attı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 9

Chelsea ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid ile 2012'de 100 puan toplayarak LaLiga şampiyonluğunu kazandı. Manchester United ile 2017 UEFA Avrupa Ligi, Roma ile 2022 UEFA Konferans Ligi kupasını kaldıran Mourinho, Avrupa kupalarındaki başarıları ve büyük maçlardaki taktiksel yaklaşımıyla listede 7. sırada yer aldı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 10

JÜRGEN KLOPP LIVERPOOL'U YENİDEN AVRUPA'NIN ZİRVESİNE TAŞIDI

Listenin 12. sırasında Alman teknik direktör Jürgen Klopp yer aldı. Borussia Dortmund ve Liverpool'da elde ettiği başarılarla tanınan Klopp, yüksek tempolu futbol ve yoğun pres anlayışının önemli temsilcilerinden biri oldu.

Borussia Dortmund ile 2 Bundesliga şampiyonluğu kazanan Klopp, Alman ekibini 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 11

Liverpool'da ise 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Klopp, 2019-2020 sezonunda Premier Lig kupasını kazanarak kulübün 30 yıllık İngiltere lig şampiyonluğu hasretine son verdi.

2022 yılında FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı da kazanan Alman teknik adam, gegenpressing olarak bilinen top kaybı sonrası yoğun baskı anlayışıyla modern futbolda önemli bir iz bıraktı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 12

ARSENE WENGER'DEN UNUTULMAZ BAŞARI! YENİLGİSİZ ŞAMPİYONLUK

Listenin 18. sırasında Fransız teknik direktör Arsene Wenger bulunuyor. Arsenal'in başında 1996'dan 2018'e kadar görev yapan Wenger, İngiliz futbolunda uzun yıllar süren bir döneme damga vurdu.

Arsenal ile 3 Premier Lig ve 7 FA Cup şampiyonluğu kazanan Wenger, 2003-2004 sezonunda takımını ligde yenilgi almadan şampiyonluğa taşıdı.

"Invincibles" olarak anılan Arsenal kadrosu, Premier Lig tarihinin en unutulmaz takımları arasına girdi.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 13

LOUIS VAN GAAL AJAX İLE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Listenin 23. sırasında Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal yer aldı. Ajax, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United gibi kulüplerde görev yapan Van Gaal, sistem futbolu ve genç oyuncu gelişimine verdiği önemle tanındı.

Ajax ile 1995 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Hollandalı teknik adam, Barcelona ve Bayern Münih ile lig şampiyonlukları yaşadı.

2010 yılında Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Van Gaal, Hollanda Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 14

LUIS ENRIQUE'DEN TARİHİ BAŞARI! 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Listenin 30. sırasında yer alan İspanyol teknik direktör Luis Enrique, Barcelona ve Paris Saint-Germain ile elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Barcelona'nın başında 2015 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçleme yapan Enrique, Neymar, Messi ve Suarez'den oluşan hücum hattıyla Avrupa futbolunda iz bıraktı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 15

Paris Saint-Germain'in başına geçtikten sonra Fransız ekibini 2025 yılında tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

2026 yılında da Paris Saint-Germain ile kupayı kazanan Enrique, teknik direktörlük kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sayısını 3'e yükseltti.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 16

DIEGO SIMEONE'NİN ATLETICO MADRID RÜYASI

Listenin 31. sırasında Arjantinli teknik direktör Diego Simeone yer aldı. Atletico Madrid'de oluşturduğu mücadeleci takım yapısı, disiplinli savunma organizasyonu ve hızlı hücum anlayışıyla dikkat çeken Simeone, İspanyol ekibini Avrupa'nın önemli güçlerinden biri haline getirdi.

Atletico Madrid ile 2013-2014 ve 2020-2021 sezonlarında LaLiga şampiyonluğu kazanan Simeone, 2012 ve 2018 yıllarında UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 17

Arjantinli çalıştırıcı, Atletico Madrid'i 2014 ve 2016 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Real Madrid ve Barcelona'nın güçlü olduğu bir dönemde elde ettiği lig şampiyonlukları, Simeone'nin kariyerindeki önemli başarılar arasında yer aldı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 18

ROMANYA'NIN KAHRAMANI MIRCEA LUCESCU

Listenin 42. sırasında Rumen teknik direktör Mircea Lucescu bulunuyor. Uzun teknik direktörlük kariyerinde farklı ülkelerde şampiyonluklar yaşayan Lucescu, özellikle Shakhtar Donetsk'teki başarılarıyla dikkat çekti.

Ukrayna temsilcisiyle 8 lig şampiyonluğu kazanan deneyimli çalıştırıcı, 2009 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 19

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, sarı-kırmızılı ekiple 2000 UEFA Süper Kupası'nı ve 2001-2002 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Beşiktaş'ı ise kulübün 100. yılında, 2002-2003 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 20

ŞENOL GÜNEŞ 49. SIRADA!

Listenin 49. sırasında Şenol Güneş bulunuyor. Türk futbolunun en önemli milli takım başarılarından birine imza atan Güneş, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülüğe taşıdı.

Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya mağlup oldu. Üçüncülük maçında ise Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 21

Kulüp kariyerinde Trabzonspor, Beşiktaş ve farklı takımlarda görev yapan Güneş, Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup ve lider çıkaran Güneş, bu başarısıyla da Avrupa futbolunda dikkat çekti.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 22

FATİH TERİM 50. SIRADA!

Listenin 50. sırasında Fatih Terim yer aldı. Galatasaray ile 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin en önemli uluslararası kulüp başarılarından birine imza attı.

1999-2000 sezonunda Galatasaray'ı UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, bir Türk takımının ilk kez Avrupa kupası kazanmasını sağladı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 23

Terim yönetimindeki Galatasaray, finalde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı Türkiye'ye getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nı tarihinde ilk kez 1996 Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Terim, EURO 2008'de de Türkiye ile yarı finale yükseldi.

İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, uluslararası tecrübesi ve Türk futbolundaki kupa başarılarıyla değerlendirmede yer aldı.

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede 24

İŞTE FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ 50 TEKNİK DİREKTÖRÜ

  1. Sir Alex Ferguson

  2. Pep Guardiola

  3. Carlo Ancelotti

  4. Rinus Michels

  5. Johan Cruyff

  6. Arrigo Sacchi

  7. Jose Mourinho

  8. Bob Paisley

  9. Valeriy Lobanovskyi

  10. Ernst Happel

  11. Helenio Herrera

  12. Jürgen Klopp

  13. Vicente del Bosque

  14. Marcello Lippi

  15. Zinedine Zidane

  16. Brian Clough

  17. Ottmar Hitzfeld

  18. Arsene Wenger

  19. Fabio Capello

  20. Giovanni Trapattoni

  21. Bill Shankly

  22. Jupp Heynckes

  23. Louis van Gaal

  24. Bela Guttmann

  25. Herbert Chapman

  26. Miguel Muñoz

  27. Hennes Weisweiler

  28. Nereo Rocco

  29. Jock Stein

  30. Luis Enrique

  31. Diego Simeone

  32. Hansi Flick

  33. Vicente Feola

  34. Mario Zagallo

  35. Helmut Schön

  36. Vittorio Pozzo

  37. Didier Deschamps

  38. Luiz Felipe Scolari

  39. Cesar Luis Menotti

  40. Carlos Bilardo

  41. Marcelo Bielsa

  42. Mircea Lucescu

  43. Udo Lattek

  44. Alf Ramsey

  45. Antonio Conte

  46. Lionel Scaloni

  47. Luis Aragones

  48. Tele Santana

  49. Şenol Güneş

  50. Fatih Terim

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