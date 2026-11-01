Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede

Bayern Münih'teki döneminin ardından Manchester City'nin başına geçen İspanyol çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Guardiola, 2023 yılında Manchester City'yi ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı ve aynı sezon üçleme yaptı. Topa sahip olma, pozisyon oyunu, alan paylaşımı ve önde baskı sistemlerine getirdiği yenilikler, Guardiola'nın futbol tarihindeki yerini güçlendirdi.

CARLO ANCELOTTI VE 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI Üçüncü sırada İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yer aldı. Milan ve Real Madrid ile kazandığı Avrupa kupaları sayesinde Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti, organizasyonda 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024 yıllarında kupayı kaldıran deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu. İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'daki lig başarıları, Ancelotti'nin farklı futbol kültürlerine uyum sağlayabilme becerisini ortaya koydu.

JOSE MOURINHO'NUN AMBRAGO DÖNEMİ Listenin 7. sırasında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yer aldı. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapan Mourinho, kazandığı kupalar ve taktiksel başarılarıyla futbol tarihine damga vurdu. Porto ile 2003 UEFA Kupası ve 2004 Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Inter'i 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına taşıyarak tarihi üçlemeye imza attı.

Chelsea ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid ile 2012'de 100 puan toplayarak LaLiga şampiyonluğunu kazandı. Manchester United ile 2017 UEFA Avrupa Ligi, Roma ile 2022 UEFA Konferans Ligi kupasını kaldıran Mourinho, Avrupa kupalarındaki başarıları ve büyük maçlardaki taktiksel yaklaşımıyla listede 7. sırada yer aldı.