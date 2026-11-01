Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü belli oldu! 2 Türk isim de listede
Futbol tarihine damga vuran teknik direktörler, kazandıkları kupalar, taktiksel yenilikleri, uzun süreli başarıları ve bıraktıkları miras üzerinden değerlendirildi. Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve José Mourinho gibi efsane isimlerin yer aldığı 50 kişilik sıralamada Türk futbolunun önemli teknik adamları da kendilerine yer buldu. Peki, futbol tarihinin en iyi teknik direktörü kim? İşte tüm zamanların en iyi teknik direktörleri...
Futbol dünyasında bazı teknik direktörler kazandıkları kupalarla, bazıları geliştirdikleri oyun sistemleriyle, bazıları ise yıllarca sürdürdükleri başarılarla tarihe geçti. Avrupa'nın dev kulüplerini zirveye taşıyan isimler, yalnızca elde ettikleri sonuçlarla değil, futbolun gelişimine yaptıkları katkılarla da öne çıktı.
Futbol tarihine damga vuran teknik direktörler, kazandıkları kupalar, geliştirdikleri taktikler ve bıraktıkları miras üzerinden yeniden değerlendirildi. Yapay zekanın yapmış olduğu özel sıralamada Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve José Mourinho gibi efsaneler üst sıralarda yer alırken Fatih Terim ile Şenol Güneş de en iyi 50 teknik direktör arasına girdi. Peki, futbol tarihinin en iyi teknik direktörü kim?
İşte efsane isimlerin unutulmaz başarıları ve 50'den 1'e sıralamanın tamamı...
ZİRVENİN SAHİBİ SIR ALEX FERGUSON! 27 YILLIK HANEDANLIK
Listenin ilk sırasında İskoç teknik direktör Sir Alex Ferguson yer aldı. Manchester United'ın başında 1986'dan 2013'e kadar görev yapan Ferguson, İngiliz futbolunda uzun yıllar süren bir başarı dönemi oluşturdu.
Manchester United ile 13 Premier Lig, 5 FA Cup ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Ferguson, 1999 yılında Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanarak tarihi üçlemeye imza attı.
Ferguson'un başarıları Manchester United ile sınırlı kalmadı. İskoçya'da Aberdeen'i çalıştırdığı dönemde 3 lig şampiyonluğu ve 1983 Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi yaşadı.
Farklı oyuncu nesilleriyle zirvede kalabilmesi, kadrolarını yeniden yapılandırması ve uzun yıllar süren başarıları, Ferguson'u değerlendirmede ilk sıraya taşıdı.
PEP GUARDIOLA FUTBOLUN TAKTİK ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ
Listenin ikinci sırasında İspanyol teknik direktör Pep Guardiola bulunuyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'deki başarılarıyla dikkat çeken Guardiola, modern futbolun taktiksel gelişiminde önemli rol oynadı.
Barcelona'nın başında 2009 ve 2011 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Guardiola, 2009'da bir takvim yılı içinde altı kupa kazanarak tarihi bir başarı elde etti.