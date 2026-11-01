Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren banka promosyonlarında kasım ayı fırsatları belli oldu. Maaşını taşıyan veya mevcut bankasında yeni taahhüt veren emekliler için nakit ödemelerin yanı sıra kart harcamaları, otomatik fatura talimatları ve faizsiz finansman seçenekleri de kampanyalara dahil edildi. Bazı bankalarda toplam avantaj 30 bin liranın üzerine çıktı.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA 32 BİN TL'YE VARAN FIRSAT

Kasım ayı kampanyalarında en yüksek toplam tutarlardan biri ING tarafından sunuluyor. Banka, maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar koşulsuz nakit promosyon sağlarken ek kampanyalarla toplam avantajı 32 bin liraya kadar çıkarıyor.

QNB'de ise maaş baremine göre 20 bin liraya kadar doğrudan nakit promosyon ödeniyor.

Bankaların açıkladığı yüksek toplam tutarların tamamı koşulsuz nakit ödemeden oluşmuyor. Ek ödüllerden yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya belirli bankacılık ürünlerine ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekebiliyor.