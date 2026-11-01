Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar
Kasım ayında emekli promosyonlarında rekabet kızıştı. Bankaların nakit ödemeleri ve ek kampanyalarıyla toplam avantaj 32 bin liraya kadar yükselirken, faizsiz finansman paketleri de dikkat çekti. Üç yıllık taahhüdü henüz dolmayan emekliler de belirli şartlarla banka değiştirerek yeni promosyon fırsatlarından yararlanabilecek. İşte banka banka güncel tutarlar ve maaş taşımanın detayları...
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren banka promosyonlarında kasım ayı fırsatları belli oldu. Maaşını taşıyan veya mevcut bankasında yeni taahhüt veren emekliler için nakit ödemelerin yanı sıra kart harcamaları, otomatik fatura talimatları ve faizsiz finansman seçenekleri de kampanyalara dahil edildi. Bazı bankalarda toplam avantaj 30 bin liranın üzerine çıktı.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA 32 BİN TL'YE VARAN FIRSAT
Kasım ayı kampanyalarında en yüksek toplam tutarlardan biri ING tarafından sunuluyor. Banka, maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar koşulsuz nakit promosyon sağlarken ek kampanyalarla toplam avantajı 32 bin liraya kadar çıkarıyor.
QNB'de ise maaş baremine göre 20 bin liraya kadar doğrudan nakit promosyon ödeniyor.
Bankaların açıkladığı yüksek toplam tutarların tamamı koşulsuz nakit ödemeden oluşmuyor. Ek ödüllerden yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya belirli bankacılık ürünlerine ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekebiliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU: 32 BİN TL'YE KADAR
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin liraya varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor.
Ek nakit promosyon kampanyalarıyla birlikte toplam avantaj 32 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU: 20 BİN TL NAKİT
QNB, maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri yapıyor.
QNB promosyon tutarları:
- 9.999 TL'ye kadar maaş: 8.500 TL
- 10.000-14.999 TL arası maaş: 13.500 TL
- 15.000-19.999 TL arası maaş: 16.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ
Garanti BBVA, emeklilere 15 bin liraya kadar nakit promosyon sağlıyor.
Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullarla 10 bin liraya varan bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam avantaj 25 bin liraya ulaşabiliyor.
Kampanyanın 30 Kasım'a kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Emekli maaş hesabı üzerinden mobil ve internet bankacılığıyla gerçekleştirilen havaleler ile mesai saatleri içindeki EFT ve FAST işlemleri de ücretsiz sunuluyor.