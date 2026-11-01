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Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kasım ayında emekli promosyonlarında rekabet kızıştı. Bankaların nakit ödemeleri ve ek kampanyalarıyla toplam avantaj 32 bin liraya kadar yükselirken, faizsiz finansman paketleri de dikkat çekti. Üç yıllık taahhüdü henüz dolmayan emekliler de belirli şartlarla banka değiştirerek yeni promosyon fırsatlarından yararlanabilecek. İşte banka banka güncel tutarlar ve maaş taşımanın detayları...

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 1

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren banka promosyonlarında kasım ayı fırsatları belli oldu. Maaşını taşıyan veya mevcut bankasında yeni taahhüt veren emekliler için nakit ödemelerin yanı sıra kart harcamaları, otomatik fatura talimatları ve faizsiz finansman seçenekleri de kampanyalara dahil edildi. Bazı bankalarda toplam avantaj 30 bin liranın üzerine çıktı.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 2

EMEKLİ PROMOSYONUNDA 32 BİN TL'YE VARAN FIRSAT

Kasım ayı kampanyalarında en yüksek toplam tutarlardan biri ING tarafından sunuluyor. Banka, maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar koşulsuz nakit promosyon sağlarken ek kampanyalarla toplam avantajı 32 bin liraya kadar çıkarıyor.

QNB'de ise maaş baremine göre 20 bin liraya kadar doğrudan nakit promosyon ödeniyor.

Bankaların açıkladığı yüksek toplam tutarların tamamı koşulsuz nakit ödemeden oluşmuyor. Ek ödüllerden yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya belirli bankacılık ürünlerine ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekebiliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 3

ING EMEKLİ PROMOSYONU: 32 BİN TL'YE KADAR

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin liraya varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Ek nakit promosyon kampanyalarıyla birlikte toplam avantaj 32 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 4

QNB EMEKLİ PROMOSYONU: 20 BİN TL NAKİT

QNB, maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri yapıyor.

QNB promosyon tutarları:

  • 9.999 TL'ye kadar maaş: 8.500 TL
  • 10.000-14.999 TL arası maaş: 13.500 TL
  • 15.000-19.999 TL arası maaş: 16.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 5

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ

Garanti BBVA, emeklilere 15 bin liraya kadar nakit promosyon sağlıyor.

Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullarla 10 bin liraya varan bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam avantaj 25 bin liraya ulaşabiliyor.

Kampanyanın 30 Kasım'a kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Emekli maaş hesabı üzerinden mobil ve internet bankacılığıyla gerçekleştirilen havaleler ile mesai saatleri içindeki EFT ve FAST işlemleri de ücretsiz sunuluyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 6

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE KADAR

İş Bankası, maaş tutarına göre 6 bin 250 lira ile 15 bin lira arasında nakit promosyon veriyor.

Otomatik fatura talimatı, aktif kart kullanımı ve kasko veya konut sigortası gibi ek ürünlerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 7

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 30 BİN TL'YE KADAR

DenizBank, 12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra ek koşulları yerine getiren müşterilerine 18 bin liraya kadar ilave ödeme sağlıyor.

Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve kredi kartının aktif kullanılması gibi şartlarla toplam fırsat 30 bin liraya ulaşabiliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 8

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU: 14 BİN TL'YE KADAR

Kuveyt Türk, emekli maaşı tutarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında nakit promosyon sunuyor.

Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımı gibi ek koşullarla toplam ödeme 14 bin liraya kadar yükseliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 9

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 90 BİN TL'LİK DESTEK PAKETİ

Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor.

Banka ayrıca 40 bin lira faizsiz kredi, 25 bin lira faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarını kapsayan toplam 90 bin liralık finansman destek paketi sunuyor.

90 bin liralık paket doğrudan nakit promosyon anlamına gelmiyor. Kredi ve taksitli avans seçenekleri geri ödeme yükümlülüğü taşıyor. Bu ürünlerden yararlanma koşulları ise bankanın değerlendirmesine bağlı olabiliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 10

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank'ın üç yıllık taahhüt kapsamında açıkladığı promosyon tutarları maaş dilimine göre değişiyor.

  • 10 bin TL'nin altındaki ölüm aylığı: 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 11

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

VakıfBank'ın üç yıllık taahhüt kapsamında sunduğu net nakit promosyon tutarları şöyle:

  • 10.000 TL'nin altında maaş: 5.000 TL
  • 10.000 TL ile 14.999,99 TL arası maaş: 8.000 TL
  • 15.000 TL ile 19.999,99 TL arası maaş: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 12

TAAHHÜDÜ DOLMAYAN EMEKLİLER DE PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenlerin üç yıllık promosyon taahhüdünün bitmesini beklemesi gerekmiyor.

Mevcut bankasından daha avantajlı bir teklif alan emekliler, daha önce aldıkları promosyonun kullanılmayan taahhüt süresine karşılık gelen bölümünü iade ederek banka değişikliği yapabiliyor.

İade tutarı, taahhütten kalan süreye göre hesaplanıyor. Geçen döneme karşılık gelen promosyon ise emeklide kalıyor.

Örnek: Üç yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL promosyon alan bir emekli, 24 ayın ardından banka değiştirmek isterse kalan 12 aylık süre için 4 bin TL iade etmesi gerekiyor. Bu örnek, promosyonun süreyle orantılı iadesine dayanıyor; varsa diğer kampanya koşulları ayrıca değerlendiriliyor.

Emekli promosyonunda kasım sürprizi! Taahhüdü dolmayanlar dikkat: İşte banka banka güncel tutarlar 13

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Maaşını taşımak isteyen emekliler, yeni bankanın şubesi veya sunduğu dijital başvuru kanalları üzerinden işlem başlatabiliyor.

Başvuru öncesinde mevcut promosyon taahhüdünden kaynaklanan iade tutarının ve varsa maaş taşıma işlemini etkileyebilecek kredi veya hesap kısıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Yeni bankanın nakit promosyon tutarı kadar ek ödüller için aradığı şartların da incelenmesi önem taşıyor. Çünkü en yüksek toplam kampanya tutarı, her emeklinin aynı miktarda ödeme alacağı anlamına gelmiyor.

Kasım ayı promosyonlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, başvuru öncesinde seçtikleri bankanın güncel kampanya koşullarını ve geçerlilik tarihlerini kontrol etmesi gerekiyor.

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