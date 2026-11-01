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KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvurular 3 Kasım'da başlıyor. İşletmelere 50 milyar liralık ilave finansman sağlanırken, firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi. KOBİ'ler, 6 ay anapara ödemesiz ve 48 aya kadar vadeli kredi imkanından yararlanabilecek.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim için geri sayım başladı. KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan program kapsamında 50 milyar liralık ilave finansman devreye alınacak. Başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak.

Yeni kredi paketinde firma başına üst limit 5 milyon liraya çıkarılırken, işletmelere 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil 48 aya kadar vade imkanı sunulacak.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 2

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre Nefes Kredisi'nin yeni dilimi için başvurular 3 Kasım Salı günü itibarıyla alınacak.

TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara üye işletmeler, program kapsamında kredi başvurusunda bulunabilecek.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 3

HANGİ BANKALARDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK?

KOBİ'ler, Nefes Kredisi başvurularını programa katılan sekiz banka üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapılabilecek bankalar şöyle:

  • DenizBank
  • QNB Bank
  • Ziraat Bankası
  • Garanti Bankası
  • Halkbank
  • VakıfBank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 4

KOBİ'LERE 50 MİLYAR LİRALIK İLAVE FİNANSMAN

Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefleniyor.

8 Haziran'da kullanıma açılan program kapsamında bugüne kadar KOBİ'lere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte işletmelerin kullanımına ilave 50 milyar liralık finansman sunulacak.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 5

FİRMA BAŞINA KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte Nefes Kredisi'nde firma başına uygulanacak üst limit 5 milyon liraya çıkarıldı.

Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave finansmandan yararlanabilecek.

Program kapsamında bir işletmenin kullanabileceği toplam kredi tutarı 5 milyon lirayı aşamayacak.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 6

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 48 AYA KADAR VADE

TOBB Nefes Kredisi'nde geri ödeme koşulları da açıklandı.

Krediler, 6 aylık anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacak.

Uygulanacak yıllık faiz oranları ise vadeye göre değişecek:

  • 24 aya kadar vadelerde: Yıllık yüzde 36
  • 24 ayı aşan vadelerde: Yıllık yüzde 34

Böylece işletmeler, belirlenen vade ve faiz koşulları kapsamında finansman başvurusunda bulunabilecek.

KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz 7

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TALEP, İHTİYACI AÇIKÇA GÖSTERDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlatılan Nefes Kredisi kapsamında 5 ayda KOBİ'lere 45 milyar lira finansman ulaştırıldığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, yeni kredi dilimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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