KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TALEP, İHTİYACI AÇIKÇA GÖSTERDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlatılan Nefes Kredisi kapsamında 5 ayda KOBİ'lere 45 milyar lira finansman ulaştırıldığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, yeni kredi dilimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."