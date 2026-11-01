KOBİ'lere 50 milyar TL'lik yeni kaynak! Başvuru tarihi belli oldu: 5 milyon TL limit, 6 ay ödemesiz
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvurular 3 Kasım'da başlıyor. İşletmelere 50 milyar liralık ilave finansman sağlanırken, firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi. KOBİ'ler, 6 ay anapara ödemesiz ve 48 aya kadar vadeli kredi imkanından yararlanabilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim için geri sayım başladı. KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan program kapsamında 50 milyar liralık ilave finansman devreye alınacak. Başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak.
Yeni kredi paketinde firma başına üst limit 5 milyon liraya çıkarılırken, işletmelere 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil 48 aya kadar vade imkanı sunulacak.
NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre Nefes Kredisi'nin yeni dilimi için başvurular 3 Kasım Salı günü itibarıyla alınacak.
TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara üye işletmeler, program kapsamında kredi başvurusunda bulunabilecek.
HANGİ BANKALARDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK?
KOBİ'ler, Nefes Kredisi başvurularını programa katılan sekiz banka üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru yapılabilecek bankalar şöyle:
- DenizBank
- QNB Bank
- Ziraat Bankası
- Garanti Bankası
- Halkbank
- VakıfBank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
KOBİ'LERE 50 MİLYAR LİRALIK İLAVE FİNANSMAN
Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefleniyor.
8 Haziran'da kullanıma açılan program kapsamında bugüne kadar KOBİ'lere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte işletmelerin kullanımına ilave 50 milyar liralık finansman sunulacak.
FİRMA BAŞINA KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ
Yeni düzenlemeyle birlikte Nefes Kredisi'nde firma başına uygulanacak üst limit 5 milyon liraya çıkarıldı.
Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave finansmandan yararlanabilecek.
Program kapsamında bir işletmenin kullanabileceği toplam kredi tutarı 5 milyon lirayı aşamayacak.