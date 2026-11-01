Türkiye'de şehir sayısı 100'e mi çıkacak? Bahçeli'den reform çağrısı: "19 yeni il ve 78 yeni ilçe"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mülki idari yapıda reform ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan "100 İl 1000 İlçe" projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bahçeli, belirlenen objektif kriterler çerçevesinde Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını hedeflediklerini duyurdu.
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI İÇİN YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada 100 il ve 1000 ilçe projesinin ayrıntılarını anlattı. Bahçeli, nesnel kriterler doğrultusunda Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini, il statüsüne çıkarılacak ilçelerin ilgili kurumların mutabakatıyla TBMM tarafından belirleneceğini söyledi.
BAHÇELİ'DEN DEVLET YÖNETİMİ İÇİN BEŞ TEMEL İLKE
"Öncelikle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak beş ana ilkeyi milletimizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Birincisi, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık. İkincisi, merkezden taşraya devletin bütün unsurlarının uyum, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayacak, hukuki çerçevesi iyi belirlenmiş yetki ve meşruiyet. Üçüncüsü, Türk devlet geleneğinde hukuka ve mevzuata ruhunu üfleyen adalet ve hakkaniyet."
GÜVEN, REFAH VE DEĞİŞEN ŞARTLARA UYUM VURGUSU
"Dördüncüsü, kamu yararını merkeze alan, toplumun talep ve beklentilerine, ahlaki-moral duygularını besleyecek şekilde karşılık veren güven ve refah anlayışı. Beşincisi ise değişen dünyanın risk ve tehditlerini bertaraf edecek, imkân ve fırsatlarına hızla adapte olacak şekilde kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. İstiklalimizin ve egemenliğimizin timsali olan hilalin yanında bu beş unsur, Türk devletinin istikbalini temsil eden yıldız mahiyetindedir. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişle beraber kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirmiştir. Türkiye'nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçları, mülki-idari yapısında da reform ihtiyacını doğurmaktadır."
100 İL, 1000 İLÇE VİZYONUNUN SAYISAL HEDEFİ
"Bu bağlamda, idarenin bütünlüğü temel ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için "100 İl 1000 İlçe vizyonunu" Türk kamuoyuna yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. "100 İl 1000 İlçe vizyonumuz", Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz."
NÜFUS, COĞRAFYA VE HİZMETE ERİŞİM BELİRLEYİCİ OLACAK
"Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir."