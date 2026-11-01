CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ'NE UYUM VURGUSU Bahçeli, projenin idari sisteme ilişkin kapsamlı bir çalışmanın ürünü olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet. Bu proje, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezî idare ve mahallî idarelere yönelik iyileştirme önerileri sunan detaylı çalışmasına dayanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye'nin darbeler, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonlarla çalkantılı ve kaotik siyasi süreci, verimli bir kamu yönetimi inşasını mümkün kılmamıştır. Siyasetin konjonktürel durumu ve aktüel tartışmaları, aynı zamanda kamu yönetiminde istikrarsızlığı da beraberinde getirmiştir. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonucunda Türkiye, siyasetin yapısal sorunlarını geride bırakarak etkin işleyen bir devlet yapısı inşa etmek adına tarihî bir adım atmış; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişi gerçekleştirmiştir. Bu adımın berdevamı ve Türkiye'nin "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşabilmesi için Türk idari sisteminin ve kamu yönetiminin de bütünüyle yeni sistemle uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir."

KAMU HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK İÇİN KANUNİ DÜZENLEME ÇAĞRISI "İdarenin geliştirilmesinin sürekliliği içinde; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli gerçekleşmesi, kamu yararının azami ölçüde tesis edilmesi, yönetimde adil, şeffaf ve demokratik standartlara kavuşulabilmesi, milletimizin talep ve ihtiyaçlarının, çağın gerek ve icaplarının karşılanabilmesi için merkezî yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahallî idarelere uzanan geniş bir yelpazede kanuni düzenlemelerin yapılması zaruret hâline gelmiştir. Bu düzenlemeler, Terörsüz Türkiye süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yönetim anlayışına, teşkilatlanma ve insan gücüne, görev, yetki ve sorumluluk sistematiği içinde devlet fonksiyonlarının işlerliğinin artırılmasına ilişkin düzenleme önerilerine yer verilmektedir."

YENİ İL VE İLÇELER İÇİN KALKINMA HEDEFLERİ ESAS ALINDI "Çalışmanın en önemli sacayaklarından birisi, Türkiye'nin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 100 il ve 1000 ilçe projesinin hayata geçirilmesidir. 100 il ve 1000 ilçe projesi sadece iktisadi, sosyal, beşerî ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil; aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye'nin istikbal hamlesidir. Bu doğrultuda çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar bir arada değerlendirilmiş, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmüştür. Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir."

İDARİ DEĞİŞİMLERİN BÜYÜME STRATEJİSİYLE UYUMLU OLMASI İSTENİYOR "Türk ve Türkiye Yüzyılı istikametinde yol aldığımız bir dönemde Türkiye'nin, 2017 yılındaki anayasa değişikliği doğrultusunda idari yapısına dair değişim ihtiyaçlarının büyüme stratejisine uygun ve akılcı bir şekilde karşılanması zorunlu bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu anlayışla tarihî müktesebatımız, medeniyet birikimimiz, coğrafyamızın gerçekliği ve milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısır ve aktüel tartışmaların üstünde, siyasetin müşterek iradesiyle gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle kalkınma hedeflerimize ve lider ülke ülkümüze ulaşabileceğimize inanıyoruz."