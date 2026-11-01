Yeni maaş modeli yolda! Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Dikkat çeken emeklilik detayı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması ile uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirecek. İşte düzenleme ile birlikte çalışma hayatında meydana gelecek değişimler...

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu doğrultuda, reform alanlarının belirlenmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

BAKIM SİGORTASI KURULACAK Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Halihazırda kapsamda bulunmayan gruplara yönelik mikro sigorta programlarının geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacak. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK İşverenlerin SGK nezdinde yürüttüğü tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmelerine olanak sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak. Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.