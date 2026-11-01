-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in adı yeni bir hukuki süreçle gündeme geldi. Hapis cezasına, cinayetin tasarlanarak işlendiği gerekçesiyle itiraz edildi. Öte yandan eski nişanlısının ortaya çıkardığı hastane görüntüleriyle ilgili iddialara Tuğyan cezaevinden yanıt verdi.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 1

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının öldürülmesine ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından dosyada bu kez istinaf süreci başladı.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 2

GÜLLÜ CİNAYETİ İÇİN "TASARLAMA" İTİRAZI

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davaya katılan avukatlar, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verilen kararı istinafa taşıdı. Avukatlar, cinayetin ani gelişen bir olay olmadığını, önceden tasarlandığını savundu.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 3

İtiraz dilekçesinde, eylemin tasarlayarak öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece itirazın odağı, Güllü'nün ölümüne ilişkin suçun hukuki niteliği oldu. Öte yandan Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un da müvekkiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 4

ESKİ NİŞANLISININ SUNDUĞU GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Güllü cinayetiyle ilgili yargı süreci devam ederken Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu hastane görüntüleriyle gündeme geldi. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, Gülter'in özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde çekildiğini öne sürdüğü görüntüleri savcılığa teslim etti.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 5

Görüntülerle birlikte hastalara kötü davranıldığı, hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği ve uyumaları için iğne yapıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Hakkındaki iddialara cezaevinden yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, hastalara hiçbir zaman kötü davranmadığını savundu.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 6

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'DEN CEZAEVİNDEN YANIT

Gülter, "Ben hiçbir zaman hastalara kötü davranmadım. Her zaman onlara moral verdim." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yaklaşık iki yıl önce çekildiğini öne süren Gülter, eski nişanlısının bu kayıtları şimdi gündeme getirmesine tepki gösterdi. Mesleğine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Gülter, "İçim çok rahat, mesleğimi asla lekeleyemezler." dedi.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat 7

Hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği ve uyumaları için iğne yapıldığı iddialarını da reddeden Gülter, hastanede bu tür uygulamalara izin verilmeyeceğini ileri sürdü. Hastanede elektroşok uygulandığı iddiası, temizlik personeline hastalara kalp masajı yapmanın öğretildiği anlar ve diğer görüntüler de soruşturma kapsamında gündeme geldi. Gözler, söz konusu iddiaların aydınlatılması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek incelemelere çevrildi.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti
Sonraki Galeri
Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin