Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat

Gülter, "Ben hiçbir zaman hastalara kötü davranmadım. Her zaman onlara moral verdim." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yaklaşık iki yıl önce çekildiğini öne süren Gülter, eski nişanlısının bu kayıtları şimdi gündeme getirmesine tepki gösterdi. Mesleğine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Gülter, "İçim çok rahat, mesleğimi asla lekeleyemezler." dedi.

Hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği ve uyumaları için iğne yapıldığı iddialarını da reddeden Gülter, hastanede bu tür uygulamalara izin verilmeyeceğini ileri sürdü. Hastanede elektroşok uygulandığı iddiası, temizlik personeline hastalara kalp masajı yapmanın öğretildiği anlar ve diğer görüntüler de soruşturma kapsamında gündeme geldi. Gözler, söz konusu iddiaların aydınlatılması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek incelemelere çevrildi.