Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan cezaevinden konuştu: İçim çok rahat
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in adı yeni bir hukuki süreçle gündeme geldi. Hapis cezasına, cinayetin tasarlanarak işlendiği gerekçesiyle itiraz edildi. Öte yandan eski nişanlısının ortaya çıkardığı hastane görüntüleriyle ilgili iddialara Tuğyan cezaevinden yanıt verdi.
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının öldürülmesine ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından dosyada bu kez istinaf süreci başladı.
GÜLLÜ CİNAYETİ İÇİN "TASARLAMA" İTİRAZI
Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davaya katılan avukatlar, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verilen kararı istinafa taşıdı. Avukatlar, cinayetin ani gelişen bir olay olmadığını, önceden tasarlandığını savundu.
İtiraz dilekçesinde, eylemin tasarlayarak öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece itirazın odağı, Güllü'nün ölümüne ilişkin suçun hukuki niteliği oldu. Öte yandan Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un da müvekkiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.
ESKİ NİŞANLISININ SUNDUĞU GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE
Güllü cinayetiyle ilgili yargı süreci devam ederken Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu hastane görüntüleriyle gündeme geldi. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, Gülter'in özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde çekildiğini öne sürdüğü görüntüleri savcılığa teslim etti.
Görüntülerle birlikte hastalara kötü davranıldığı, hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği ve uyumaları için iğne yapıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Hakkındaki iddialara cezaevinden yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, hastalara hiçbir zaman kötü davranmadığını savundu.