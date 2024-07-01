Milliler çeyrek final peşinde! EURO 2024'te tarihi maç! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...
EURO 2024 son 16 turunda yarın sahne alacak olan Millilerimiz, Avusturya ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Saat 22.00'de başlayacak maç öncesi Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in sarı kart cezası bulunurken, Abdülkerim Bardakcı ise yeniden kadroya dönecek. Kritik maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Arthur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Paulo Soares ve Pedre Ribeiro üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Son olarak EURO 2008'de yarı final oynayan milliler, 2012'de turnuvaya katılamamış, EURO 2016 ve EURO 2020'de ise grup aşamalarında organizasyona veda etmişti. Milliler, Avusturya engelini geçerek adından söz ettirmek amacında.
ABDULKERİM DÖNÜYOR, HAKAN VE SAMET CEZALI
Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor.
İLK 11'DE 2'Sİ ZORUNLU, 3 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avusturya mücadelesinde kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi bekleniyor. Geri dörtlüde Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirmeyi düşünen İtalyan teknik adamın, orta üçlüde İsmail Yüksek, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'yü sahaya sürmesi kuvvetle ihtimal. Kanatlarda Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın forması giymesi beklenirken ileri uçta formaya yakın isim ise Barış Alper Yılmaz.
İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP
İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15'te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.
Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.
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