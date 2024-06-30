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(CANLI) İngiltere - Slovakya | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok

Giriş: 30.06.2024 18:31
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CANLI İngiltere - Slovakya | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok

EURO 2024 Son 16 Turu'nda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor. İngilizler, C Grubu'nu beş puanla lider tamamlamış olmasına oynadıkları futbol kamuoyunu tatmin etmedi. E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Slovakya ise en iyi üçüncüler arasından son 16 turuna katılmayı başardı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2024 Son 16 Turu'nda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor.

HAKEM HALİL UMUT MELER!

İngiltere - Slovakya mücadelesini Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

11'LER BELLİ OLDU

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.

İNGİLTERE'NİN PERFORMANSI TARTIŞILDI

Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.

Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.



SLOVAKLAR EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.

Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.

Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.



İKİ TAKIM 6 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.

İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.

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