(CANLI) İngiltere - Slovakya | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok





SLOVAKLAR EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLDU



Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.



Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.



Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.